Tagesspiegel Plus An der Front in Bachmut : Noch immer leben Menschen wie Oleg zwischen Panzern und Raketen – zum Ärger der Armee

In Bachmut ist die Gefahr des Kriegs für die Bewohner allgegenwärtig. Am Stadtrand kämpfen die ukrainischen Verteidiger. Sie fragen sich, wann endlich die letzten Zivilisten die Stadt verlassen.