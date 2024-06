Angeblich weil der Papst dabei ist Über diesen Punkt streiten die G7 in Apulien

Am Rande des G7-Gipfels in Italien gibt es einen – vor allem italienischen – Streit über ein Thema, das auf der offiziellen Agenda gar nicht auftaucht: Das Recht auf Abtreibung. Am Mittwoch drang bereits durch, dass dieser Punkt nicht im Entwurf der Abschlusserklärung enthalten sein soll, in dem es um Menschenrechte, darunter auch um reproduktive Rechte geht. In der Erklärung des Vorgängergipfels von Hiroshima war dies anders.