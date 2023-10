Angriffe der Hamas auf Israel Internationale Reaktionen

Am Samstag überraschten die Hamas Israel mit zahlreichen Raketenangriffen, sowie dem Durchbruch des Grenzzauns des Gazastreifens an mehreren Stellen. Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt äußern sich seitdem zu den Geschehnissen. In großer Überzahl verurteilen sie die Angriffe der Hamas auf Israel.

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte die „verblendeten Angriffe auf Israel und sein Volk (...), die unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt“ zufügten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte die „entsetzliche“ und „völkerrechtswidrige“ Geiselnahme von Zivilisten und forderte deren „sofortige“ Freilassung.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte die Angriffe „unmissverständlich“. Diese seien „Terrorismus in seiner verachtenswertesten Form“. Israel habe das Recht, sich gegen solche Angriffe zu verteidigen.

Der UN-Gesandte für den Nahen Osten, Tor Wennesland, sprach von „abscheulichen Angriffen“ der Hamas und forderte deren „sofortiges“ Ende. Er stehe mit allen Seiten in Kontakt und fordere sie insbesondere auf, „die Zivilisten zu schützen“.

Terrorismus sei „eine grundlegende Bedrohung für freie Gesellschaften“, erklärte ein Nato-Sprecher. Die Nato verurteile die „Terroranschläge“ der Hamas gegen Israel „aufs Schärfste“ und sei mit ihren Gedanken „bei den Opfern“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach im Onlinedienst X, vormals Twitter, von „erschreckenden Nachrichten“. „Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst“, fuhr er fort. „Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite.“

Die USA verurteilten „unmissverständlich“ „die grundlosen Angriffe von Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten“, erklärte das Weiße Haus. Für „Terrorismus“ gebe es „niemals eine Rechtfertigung“. Die USA stünden „fest“ an der Seite Israels. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, es werde sicherstellen, dass Israel über „die Mittel verfügt, die es zur Selbstverteidigung benötigt“.

Frankreich bekundete seine „volle Solidarität mit Israel und den Opfern“ und unterstrich „seine absolute Ablehnung des Terrorismus und sein Engagement für Israels Sicherheit“. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Anschläge „aufs Schärfste“.

Italien, Großbritannien und Tschechien erklärten, sie unterstützten Israels Recht auf Selbstverteidigung. Spanien zeigte sich „schockiert über die wahllose Gewalt“.

Auch die Ukraine bekräftigte ihre Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung. Kiew verurteile „aufs Schärfste die anhaltenden terroristischen Angriffe gegen Israel, einschließlich der Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung in Jerusalem und Tel Aviv“, erklärte das ukrainische Außenministerium.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Großangriff der militanten Hamas das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont. Terror dürfe keinen Platz in der Welt haben, weil er sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder Personen richte, sondern gegen die ganze Menschheit, schrieb Selenskyj am Samstag auf Facebook. „Das Recht Israels auf Selbstverteidigung steht außer Frage.“ Die Ukraine verteidigt sich selbst seit fast 20 Monaten gegen eine großangelegte russische Invasion. Für Bürger der Ukraine in Israel sei in den Konsularvertretungen eine Anlaufstelle eingerichtet worden, schrieb er.

Russland forderte ein sofortiges Ende der Gewalt. Moskau fordere die Konfliktparteien zu einer „sofortigen Waffenruhe“ sowie zur „notwendigen Zurückhaltung“ auf, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Anschließend müsse mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft ein „Verhandlungsprozess“ in Gang gebracht werden, um einen „umfassenden, dauerhaften und lang erwarteten Frieden“ zu erreichen.

Das traditionell als Vermittler im Nahostkonflikt geltende Ägypten forderte die Palästinenser und Israel zu „äußerster Zurückhaltung“ auf. Der ägyptische Außenminister Sameh Schukri rief die „internationalen Akteure“ auf, „sofort einzugreifen“ und warnte vor der „großen Gefahr einer weiteren Eskalation“.

Im Nahen Osten gibt es auch Verständnis für die Hamas

Lobende Töne für die Angriffe kamen hingegen aus dem Iran. Ein Militärberater des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei brachte seine Unterstützung für den massiven Angriff auf Israel zum Ausdruck und sprach von einem „stolzen Einsatz“ der Hamas.

Die pro-iranische radikalislamische Hisbollah im Libanon gratulierte der Hamas ebenfalls zu ihrem „heldenhaften, großangelegten“ und „siegreichen“ Einsatz gegen Israel. Die militante Hisbollah unterhält gute Beziehungen zur radikalislamischen Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert.

Die Angriffe der Hamas seien die Folge der jahrzehntelangen „systematischen Unterdrückung“ durch die „zionistische Besatzungsbehörde“, heißt es in einer Erklärung der irakischen Regierung.

Auch in Kuwait gibt man der israelischen Regierung die Verantwortung für den Gewaltausbruch. Israel müsse „die provokativen Praktiken der Besatzung“ und die „Politik der Ausweitung der Siedlungen“ beenden, teilt das kuwaitische Außenministerium mit. Israel müsse seine „unverhohlenen Angriffe“ stoppen.

Auch für Katar allein Israel für die Eskalation der Gewalt im Konflikt mit den Palästinensern verantwortlich. Das Emirat ruft beide Seiten zur Mäßigung auf. Die Vereinigten Arabischen Emirate fordern ebenfalls von beiden Seiten ein Ende der Kämpfe.(AFP/Reuters/dpa)