Anhaltende Bauernproteste in Brüssel : EU-Staaten treiben Lockerung von Agrar-Umweltregeln voran

Vertreter der EU-Staaten haben in Brüssel am Dienstag weitere Entlastungen von Landwirten in Aussicht gestellt. Dennoch gab es in der Stadt Proteste von unzufriedenen Bauern.