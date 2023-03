Apell an Netanyahu Israels Präsident fordert Verzicht auf umstrittene Justizreform

Israels Präsident Isaac Herzog hat die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aufgerufen, die umstrittene Justizreform aufzugeben.

Stattdessen sollte die Regierung Reformen anstreben, die eine breite Unterstützung fänden, sagte er in einer TV-Ansprache am Donnerstag. Es bestehe Einigkeit in den meisten Fragen der Reform, wenn auch nicht in allen.

„Sicherlich genug, um die derzeit vorgeschlagene Gesetzgebung aufzugeben und stattdessen einen anderen vereinbarten Entwurf zur Diskussion zu stellen“, forderte Herzog.

Seit Wochen wird das Land von Massenprotesten gegen die Reformpläne erschüttert. Am Donnerstag blockierten Gegner des Vorhabens den wichtigsten Flughafen, um eine Auslandsreise Netanyahu und den Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin zu verhindern.

Netanjahus Gegner werfen ihm und seiner Koalition vor, mit der Reform gezielt die Judikative schwächen zu wollen und die Demokratie zu untergraben. Auch die USA und die Bundesregierung äußerten sich besorgt.

Die Regierung will mit der Reform unter anderem ihren Einfluss bei der Auswahl von Richtern stärken und die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs einschränken, Gesetze zu kippen. (Reuters)

