Aserbaidschans Angriff auf Armenier Waffenruhe in Bergkarabach nach Vermittlung durch Russland

In der Kaukasus-Region Bergkarabach ist Medienberichten zufolge eine Feuerpause vereinbart worden. Die Armenier in Bergkarabach hätten der Forderung Aserbaidschans zugestimmt, die Kämpfe zu beenden und ihre Waffen abzugeben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch.

Die armenischen Separatisten in Berg-Karabach haben eine ab Mittwoch um 11.00 Uhr geltende Waffenruhe für die umstrittene Kaukasusregion verkündet. Demnach handelt es sich dabei um einen von der russischen Friedensmission vermittelten Waffenstillstand.

Zudem erklärten sie, Verhandlungen mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region in das verfeindete Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben, diese Gespräche sollen demnach am Donnerstag beginnen. Auch der armenische Sender Sputnik Armenia berichtete, es gebe eine Feuerpause.

Aserbaidschans Präsident Alijew drohte mit weiteren Angriffen

Insgesamt wurden mehr 7000 Bewohner aus 16 Ortschaften evakuiert. Der seit dem Tod seines Vaters 2007 autoritär regierende Präsident Aserbaidschans, Ilham Alijew, hatte in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken erklärt, dass der Militäreinsatz erst beendet werde, wenn die Armenier ihre Waffen niederlegten.

Die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan hatte am Dienstag einen groß angelegten Militäreinsatz zur Eroberung Berg-Karabachs gestartet. Dabei wurden nach Angaben des Menschenrechtsbeauftragten von Arzach, Gegam Stepanjan, bereits mehr als zwei Dutzend Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Unter den Opfern sind auch Zivilisten und Kinder.

Erst Dienstagnachmittag hatte die aserbaidschanische Regierung den Beginn „örtlich begrenzten Anti-Terror-Einsätzen“ in Berg-Karabach verkündet. Diese zielten auf armenische Militärpositionen und von „Separatisten“ genutzte Einrichtungen. Laut dem Verteidigungsministerium in Baku wurden humanitäre Korridore zur Evakuierung von Zivilisten eingerichtet.

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan sprach hingegen im Fernsehen von einem aserbaidschanischen „Einsatz von Bodentruppen“ mit dem Ziel einer „ethnische Säuberung“ der armenischen Bevölkerung in der Enklave.

In Armeniens Hauptstadt Eriwan demonstrierten derweil hunderte Menschen gegen Paschinjan. Sie warfen ihm Versagen bei der Verteidigung Berg-Karabachs vor und forderten seinen Rücktritt.

US-Außenminister Blinken kritisiert Aserbaidschan scharf

Fernsehbildern zufolge kam es am Abend zu Ausschreitungen. Demonstranten versuchten, Polizeiabsperrungen vor dem Regierungssitz zu durchbrechen und bewarfen Polizisten mit Flaschen. Mehrere Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Konflikt um Bergkarabach Ein aserbaidschanischer Panzer während des letzten Konflikts im Jahr 2020. © dpa/Emrah Gurel Der Konflikt um die 4400 Quadratkilometer große Region reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert.

Die Kämpfe eskalierten während des Zerfalls der Sowjetunion , als 1991 das überwiegend armenisch besiedelte Bergkarabach seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärte und Armenien die Region besetzte.

, als 1991 das überwiegend armenisch besiedelte Bergkarabach seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärte und Armenien die Region besetzte. Im September 2020 begann Aserbaidschan , die besetzten Gebiete zurückzuerobern.

begann , die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Seit November 2020 gilt ein durch Russland vermittelter Waffenstillstand, der jedoch regelmäßig gebrochen wird. Im Fokus steht aktuell der von Aserbaidschan blockierte Latschin-Korridor, der Armeniens einzigen Zugang zu Bergkarabach bildet.

Die armenischen Sicherheitsdienste warnten vor der Gefahr „allgemeiner Unruhen“ im Land. Sie kündigten Schritte zur „Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung“ an.

US-Außenminister Blinken hatte das Vorgehen Aserbaidschans „ungeheuerlich genannt“. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte „mit größter Entschiedenheit die Gewaltanwendung Aserbaidschans“ in Berg-Karabach. Das französische Außenministerium forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (rechts) unterstützt traditionell den Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Alijew – hier bei einem Besuch in Ankara im April 2018. © Imago/Xinhua/Mustafa Kaya

Die traditionell mit Aserbaidschan verbündete Türkei stützte hingegen das Vorgehen Bakus. „Wir unterstützen die von Aserbaidschan unternommenen Schritte zur Verteidigung seiner territorialen Integrität“, erklärte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Gleichzeitig sprach sich Ankara für eine „Fortsetzung umfassender Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien“ aus.

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, in dem Gebiet leben aber überwiegend Armenier. Aserbaidschan und Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Enklave und lieferten sich deshalb bereits zwei Kriege, zuletzt im Jahr 2020. Damals gelang es dem durch Öl- und Gaseinnahmen hochgerüsteten Aserbaidschan, große Teile der Region zurückzuerobern.

Russland hatte Russland nach sechswöchigen Kämpfen mit mehr als 6500 Toten ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen um das stark verminte Berg-Karabach wieder deutlich zugenommen. (dpa)

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), forderte Konsequenzen für Aserbaidschan. „Wir sollten ein klares Signal an Baku senden, dass wir diese kaltblütige Aggression nicht einfach hinnehmen werden“, sagte er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

„Selbstverständlich gehört auch dazu, dass man wirtschaftliche Beziehungen auf den Prüfstand stellt, wenn ein Land, mit dem man Handel betreibt, zu militärischer Gewalt greift“, sagte er weiter. Er könne sich ein „business as usual“ nicht vorstellen, sollte ein neuer Krieg hereinbrechen, „der Frieden, Stabilität und Sicherheit in der ganzen Region gefährdet“.



Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verurteilte den Angriff Aserbaidschans scharf. Aserbaidschan müsse die gegen jedes Recht durchgeführten Angriffe auf armenische Zivilisten sofort einstellen, sagte sie auf der Plattform X, ehemals Twitter. „Wir müssen ein klares Zeichen an Baku senden.“ (dpa, AFP)