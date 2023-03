Atomwaffen in Belarus „Eine schnelle Stationierung ist ausgeschlossen“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, zum 1. Juli Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Was bedeutet das für Ihr Land?

Wir sollten Putins Äußerung zunächst nicht zwingend für bare Münze nehmen. Die Ankündigung ist eher im Kontext von Putins Rhetorik gegenüber dem Westen zu sehen, gewissermaßen als Erpressungsversuch. In Belarus gab es bislang keine vorbereitenden Schritte, die für eine solche Stationierung notwendig wären. Westliche Geheimdienste überwachen das, was in Belarus auf diesem Gebiet passiert, sehr genau. Derzeit sind keine Hinweise bekannt. Das heißt nicht, dass eine Stationierung nie stattfinden wird, aber jedenfalls nicht schnell.

Pavel Slunkin ist Politikanalyst am European Council on Foreign Relations in Warschau. Slunkin war 2014 an den Verhandlungen des Minsker Abkommens beteiligt, das den Krieg in der Ostukraine beenden sollte. 2020 trat Slunkin aus Protest gegen die gefälschte Wahl in Belarus von seinem Posten als Diplomat zurück und lebt seitdem in Polen im Exil.

Was wären die Voraussetzungen?

Nach dem Fall der Sowjetunion wurden alle Atomwaffen aus Belarus abgezogen und nach Russland verlagert. In seiner 1994 verabschiedeten Verfassung erklärte sich Belarus zur kernwaffenfreien Zone. 2022 hielt Präsident Alexander Lukaschenka ein „Referendum“ ab und ließ in der Folge den Paragrafen aus der Verfassung streichen. Damit deutete sich diese Entwicklung bereits an. Aber auch schon vor der Änderung und der russischen Invasion in der Ukraine gab es Gespräche über eine mögliche Stationierung.

In welchem Zustand befinden sich die belarussischen Anlagen?

Vor einigen Jahren gab es eine Investigativrecherche, die sich den Zustand der atomwaffentauglichen Militärbasen in Belarus angesehen hat. Sie kam zum Ergebnis, dass sie teils zerstört, teils verlassen waren – also in einem desaströsen Zustand. Eine wurde sogar genutzt, um Pilze zu züchten. Selbst wenn Modernisierungsschritte in Angriff genommen wurden, brauchen diese mehrere Jahre.

Aber es wäre schon jetzt möglich, einen Nuklearschlag von Belarus aus zu führen.

Genau. Wir müssen zwischen zwei Dinge unterscheiden: Die Möglichkeit, Atomwaffen von belarussischem Territorium abzuschießen, existiert bereits. Russland verfügt in Belarus über zahlreiche Iskander.

Dabei handelt es sich um ein fahrzeuggebundenes Raketensystem, das sowohl mit konventionellen als auch nuklearen Sprengköpfen bedient werden kann. Bislang gibt es keine nuklearen Sprengköpfe in Belarus, aber das wäre jederzeit möglich. Wovon Putin nun spricht, ist die dauerhafte Stationierung von Atomwaffen.

Oleksiy Danilov, der Vorsitzende des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, warnte angesichts von Putins Ankündigung vor interner Destabilisierung von Belarus. Wie verändert sie die Dynamik im Land?

Würde es tatsächlich zu einer Stationierung kommen, hätte dies erheblichen Einfluss. Die russische Kontrolle über Belarus würde noch deutlich zunehmen. Es würden mehr russische Soldaten im Land stationiert, um die Atomwaffen zu bewachen und mit ihnen zu arbeiten. Der Stellenwert und die geopolitische Relevanz von Belarus für Russland würden wachsen.

Welche Konsequenzen ergäben sich für die Gegner von Lukaschenkas Regime?

In der belarussischen Opposition wird oft von folgendem Szenario gesprochen: Wenn das aktuelle Regime in Russland geschwächt wird, wenn es sich mehr um interne Probleme kümmern muss, dann wird sich der russische Klammergriff um Belarus lockern. Sollte es zu einer Stationierung von Atomwaffen kommen, wird dies nicht möglich sein – nur im Falle eines kompletten Kollaps des russischen Regimes. Man könnte die Stationierung also als konkretes Hindernis für die Oppositionsarbeit betrachten.

Wie haben die Menschen in Belarus auf Putins Ankündigung reagiert?

Viele Menschen in Belarus sind inzwischen vollständig entpolitisiert. Aber es gibt zwei Punkte, in denen ein überwältigender Konsens besteht. Der eine ist, dass das belarussische Volk gegen eine Beteiligung an der russischen Invasion in der Ukraine ist. Der andere, dass sie die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus ablehnen. Angesichts der Repression behalten die meisten im Land ihre Meinung jedoch für sich.

Putins Ankündigung erfolgte am Vorabend des jährlichen Tags der Freiheit, der für die belarussische Opposition eine besondere Bedeutung hat. Absicht oder Zufall?

Der Hauptadressat von Putins Aussage war definitiv der Westen. Die Terminwahl war aber sicherlich kein reiner Zufall. Darin schwang die Botschaft an die Belarussen mit: Das Land gehört nicht euch. Es ist unsere Einflusszone.

