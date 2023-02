Vor der Küste Süditaliens Mindestens 43 Migranten nach Bootsunglück ertrunken

Wieder hat eine Flucht übers Mittelmeer Dutzende Menschen das Leben gekostet. Ihr Boot wurde vom Sturm, der in der Nacht um Sonntag über Italien zog, offenbar gegen die Klippen der kalabrischen Küste geschleudert und zerbrach.

Am frühen Sonntagmorgen wurden in Steccato di Cutro, 20 Kilometer entfern von Crotone, die Leichen von 43 Menschen teils an Land gespült, teils geborgen.

Sie befanden sich nach Aussagen ihrer überlebenden Leidensgenossinnen auf einem alten Fischkutter, der sie aus der Türkei nach Europa bringen sollte. Demnach war das Schiff mit insgesamt 180 Passagieren aufgebrochen, die meisten aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan.

Vorerst sind nur 50 Überlebende bekannt, die sich teils aus eigener Kraft ans Ufer retten konnten, nach den etwa 100 übrigen Vermissten suchen die italienischen Einsatzkräfte.

Unter den Leichen sind auch ein 7-jähriges Kind, ein drei Jahre altes und ein Säugling. Offenbar konnten die Schiffbrüchigen nicht rechtzeitig Hilfe anfordern, als ihr Boot an der Küste zerschellte.

Neues Gesetz zur Seenotrettung problembehaftet

Das neuerliche Unglück ereignet sich wenige Tage, nachdem Italiens Rechtsregierung ihr auch in Brüssel umstrittenes neues Gesetz zur Seenotrettung durchs Parlament gebracht hat.

Anders als vor Jahren sein Amtsvorgänger und Parteifreund Salvini von der rechtsextremen Lega sieht das Gesetz von Innenminister Matteo Piantedosi keine komplette Sperrung der italienischen Häfen mehr für NGO-Schiffe vor, die Schiffsbrüche aus dem Meer retten.

Es weist ihnen aber statt des nächsten Hafens, wie vom Seerecht vorgeschrieben, teils weit entfernte Häfen im Norden Italiens zu und begrenzt damit ihre Möglichkeiten, bald wieder auszulaufen.

NGOs auch weiterhin juristischen Problemen ausgesetzt

Zugleich sind die Seenotretter weiter juristischen Problemen ausgesetzt: Erst in dieser Woche musste wurde die „Geo Barents“ festgesetzt, weil sie, so die Behörden, die Daten ihrer Blackbox nicht aufbewahrt hatte.

Trotz der Behinderung der NGOs – denen die Regierung vorwirft, die „Boat People“ erst zur riskanten Reise zu ermutigen – ist die Flucht übers Mittelmeer weitergegangen.

Hunderte erreichten Italiens Küsten selbst in den letzten noch winterlichen und daher besonders gefährlichen Wochen ohne jede Hilfe von Rettungsschiffen.

