Auf von Israel vorgegebener Fluchtroute Hunderttausende Palästinenser fliehen nach Süd-Gaza

Nach dem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee haben sich deren Angaben zufolge Hunderttausende im Gazastreifen auf den Weg Richtung Süden gemacht. „Wir sind uns im Klaren, dass dies Zeit brauchen wird“, sagte Militärsprecher Richard Hecht am Samstag. Die Hamas versuche auch, die Zivilisten aufzuhalten.

Ein Palästinenser flieht aus dem Gazastreifen auf einer Kutsche. © dpa/Atia Darwish

Die Palästinenser packten auch ihre Habseligkeiten in Busse, Autos und von Eseln gezogene Karren, um den Norden des Gebiets zu verlassen, der von den meisten israelischen Luft- und Artillerieangriffe getroffen wurde und wird.

Palästinenser warten am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. © dpa/Abed Rahim Khatib

Das israelische Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Bewohner im Norden der Küstenenklave sollten sich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr (9 bis 15 Uhr MESZ) auf einer vorgegebenen Fluchtroute in die Stadt Chan Junis ganz im Süden begeben. Auf der Fluchtroute sei in den angegeben Stunden Bewegung „ohne Schaden“ möglich.

„Wir tun dies, weil wir nicht wollen, dass Zivilisten vom Krieg betroffen werden“, ergänzte ein anderer Armee-Sprecher, Jonathan Conricus, im Hinblick auf kommende „bedeutende militärische Kämpfe“.

Das israelische Militär rief am 13.10.2023 zur Evakuierung von Zivilisten aus Gaza-Stadt auf, um deren „Sicherheit und Schutz“ zu gewährleisten. © dpa/Mohammed Talatene

Nach den beispiellosen Hamas-Massakern in Israel am Samstag vergangener Woche fliegt das israelische Militär heftige Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des israelischen Militärs vom Samstag auch zwei der mutmaßlichen Hamas-Drahtzieher der blutigen Angriffe getötet. Die Zerstörungen sind massiv. Insgesamt starben im Gazastreifen mehr als 2200 Menschen, über 8700 wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Wer noch Benzin hat, fährt mit dem Auto los. © dpa/Mohammed Talatene

Israel hat den nur 40 Kilometer langen und zwischen sechs und zwölf Kilometern breiten Küstenstreifen abgeriegelt. Die Wiederaufnahme der Versorgung macht die Regierung von der Freilassung der verschleppten Israelis abhängig.

Einem Medienbericht zufolge bargen israelische Soldaten bei ersten begrenzten Kommandounternehmen im Gazastreifen Leichen von Verschleppten. Die Hamas berichtete, bisher seien 22 Geiseln durch israelischen Beschuss gestorben.

Angesichts der zunehmend dramatischen Lage im Gazastreifen dringt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf schnellstmögliche humanitäre Hilfe für die rund 2,1 Millionen Menschen in dem von Israel abgeriegelten Küstengebiet. „Den Menschen in Gaza fehlt es gerade an allem“, sagte Baerbock am Samstag nach Gesprächen mit dem ägyptischen Außenminister Samih Schukri und dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, in Kairo.

Kinder spielen beim Warten am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. © dpa/Abed Rahim Khatib

Sie sei daher „nonstop“ mit den Vereinten Nationen und den Partnern in Gesprächen, wie humanitäre Hilfe organisiert werden könne. Geeignet dafür sei der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Baerbock betonte, für die aktuelle Lage sei einzig die Hamas verantwortlich. „Der Terror ist das Grundübel“, sagte die Grünen-Politikerin. Es müsse nun darauf geachtet werden, dass neues Leid nicht der Nährboden werde für neuen Terror. „Genau das ist das Kalkül der Terroristen, und dieses terroristische Kalkül darf nicht aufgehen.“

Viele Menschen flüchten zu Fuß. © dpa/Mohammed Talatene

Zugleich forderte Baerbock erneut die unverzügliche Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen gehaltenen rund 150 Geiseln. Darunter befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes acht Fälle mit Bezug zu deutschen Staatsangehörigen. „Es handelt sich hier um unschuldige Menschen“, sagte Baerbock und betonte: „Die Freilassung ist ein Gebot der Menschlichkeit.“

Die UN befürchten nach Angaben eines Sprechers eine „katastrophale Situation“, sollte die Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. Die UN forderten Israel auf, die Anweisung zur Evakuierung der etwa 1,1 Millionen Menschen zu widerrufen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. Auch der EU-Außenbeauftragter Josep Borrell bezeichnete die Massenevakuierung als unmöglich.

US-Präsident Joe Biden sicherte Israel erneut die Solidarität zu, äußerte sich aber ebenfalls besorgt. „Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit Hamas oder den abstoßenden Attacken der Hamas zu tun hat“, sagte Biden. (dpa, Reuters)