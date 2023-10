Auf wessen Seite stehst Du? Joe Biden muss eine schwierige Balance halten

Wer gewinnt die amerikanische Präsidentschaftswahl? Die Zeit verrinnt. In einem Jahr und wenigen Tagen wird sich zeigen, wer Amerika und die Welt durch die globalen Krisen führt. Doch das Umfragepatt zwischen Joe Biden und Donald Trump, den derzeitigen Favoriten ihrer Parteien, scheint einbetoniert zu sein. Es kann passieren, was will: Nichts bewegt sich. Da zählt, wie so oft in den USA, jede Stimme.

Aktuell muss der amtierende Präsident eine schwierige Balance wahren. Auf dem linken Flügel der Demokraten tendieren einige Kräfte ins propalästinensische Lager. Sie werden unterstützt von vielen Studenten aus Elite-Universitäten wie Harvard, Yale, New York University und George Washington University.

Die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) ist an zahlreichen amerikanischen Universitäten aktiv. Die landesweite Studentenvereinigung „Students for Justice in Palestine“ feierte die Terrorangriffe der militant-islamistischen Hamas als einen „historischen Sieg des palästinensischen Widerstands“.

Eine „wachsende antiisraelische Fraktion“ unter US-Demokraten

Auch die zwei größten muslimischen Vereinigungen – der „Council on American Islamic Relations“ und der Dachverband „U.S. Council of Muslim Organizations“ – wetterten gegen das „Besatzerregime“ und die „grundlosen“ Angriffe Israels. Im kolonialismus-kritischen Diskurs werden Juden nicht als Minderheit gesehen, sondern als weiß und europäisch.

Radikale demokratische Kongressabgeordnete wie Rashida Tlaib und Ilhan Omar, machten Israel mitverantwortlich für die Angriffe und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Das Weiße Haus distanzierte sich umgehend davon. Vor drei Monaten verurteilte Pramila Layapal den Staat Israel als „rassistisch“. Die Abgeordnete aus Kalifornien ist Vorsitzende des „Progressive Caucus“ , dem knapp die Hälfte der demokratischen Fraktion angehören.

Der „Economist“ diagnostiziert in seiner jüngsten Ausgabe eine „wachsende antiisraelische Fraktion“ unter Demokraten im Repräsentantenhaus.

Amerikas Juden stimmen traditionell demokratisch

Schon vor dem 7. Oktober hatte sich die Stimmung vor allem unter jungen, linken Demokraten gedreht. Zum erstenmal überhaupt registrierte das Gallup-Institut im März negative Werte für Israel. Direkt nach dem Konflikt gefragt standen 48 Prozent der Demokraten auf Seiten der Palästinenser, 38 Prozent sympathisierten mit den Israelis. Besonders ausgeprägt sei der Trend bei den nach 1980 Geborenen.

Jede Stimme zählt. Die andere Seite, die Biden in seiner Nahostpolitik bedenken muss, sind Amerikas Juden. Die stimmen traditionell zu etwa 70 Prozent für Kandidaten der Demokraten. Viele indes sind entsetzt über das fehlende Mitgefühl für die Opfer des Hamas-Terrors und über die antiisraelischen Ressentiments von Vertretern des linken Flügels der Partei. Treibt sie das in die Arme von Trump?

Noch ist es zu früh für eine Antwort darauf. Zu Trumps Stammwählergruppen zählen rechte Evangelikale. Mit denen hat das Gros der primär bürgerrechtsorientierten amerikanischen Juden wenig gemein. Außerdem hat der Ex-Präsident „jüdischen Führungspersönlichkeiten“ wiederholt vorgeworfen, sie hätten allzu schnell vergessen, dass er der mit Abstand beste Präsident mit Blick auf die Unterstützung Israels gewesen sei.

Und hinzugefügt: „Sie sollten sich dafür schämen. Dieser Mangel an Loyalität zu ihrem größten Freund und Verbündeten ist die Ursache dafür, dass zahlreiche Kongress-Mitglieder und so viele andere Israel keine Unterstützung mehr gewähren.“ Wie eine Bewerbungsrede um die Stimmen der Juden klang das nicht.