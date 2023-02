Ausbildung von Kampfpiloten angekündigt Ukrainischer Präsident Selenskyj reist nach Großbritannien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch zu einem Besuch in Großbritannien erwartet. Wie die Regierung in London mitteilte, stehen ein Treffen Selenskyjs mit Premierminister Rishi Sunak, eine Rede vor dem britischen Parlament und eine Visite bei ukrainischen Soldaten auf dem Programm. Es ist der zweite Besuch Selenskyjs im Ausland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor fast einem Jahr; im Dezember war er in Washington gewesen.

Großbritannien will zudem ukrainische Kampfjet-Piloten und Marinesoldaten ausbilden. Nach Angaben der britischen Regierung soll das Vorhaben zur Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg anlässlich von Selenskyjs in London verkündet werden.

Die beiden Spitzenpolitiker würden „einen zweigleisigen Ansatz für die britische Unterstützung der Ukraine erörtern“, erklärte London. Neben langfristiger Unterstützung sollte „sofort“ verstärkt militärische Ausrüstung geliefert werden, die helfen solle, der russischen Frühjahrsoffensive entgegenzuwirken.

Sunak lobt Selenskyjs Entschlossenheit

Zudem wolle der britische Regierungschef anbieten, „das britische Ausbildungsangebot für ukrainische Truppen zu verstärken, einschließlich durch die Ausweitung auf Piloten von Kampfflugzeugen, um sicherzustellen, dass die Ukraine ihren Luftraum künftig verteidigen“ könne, hieß es.

Selenskyjs Besuch in Großbritannien erfolgt zu einer Zeit, in der er angesichts anhaltender erbitterter Kämpfe in der Ostukraine vom Westen zuletzt immer wieder verstärkte und schnellere Militärhilfen forderte.

„Präsident Selenskyjs Besuch ist ein Zeugnis für den Mut, die Entschlossenheit und den Kampfgeist seines Landes und Zeugnis der unerschütterlichen Freundschaft unserer beiden Länder“, so Sunak.

Selenskyj reist weiter nach Brüssel

Am Donnerstag wird Selenskyj dann in Brüssel erwartet. Bereits am Montag hatte es aus dem Europäischen Parlament geheißen, dass es die „Wahrscheinlichkeit einer außerordentlichen Plenartagung in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten“ gebe. Am selben Tag treffen sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel zu einem Gipfel. Selenskyj sei eingeladen worden, persönlich an einem Gipfel teilzunehmen, sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Montagabend.

Großbritannien ist einer der vehementesten Unterstützer der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Im vergangenen Jahr stellte London Kiew 2,3 Milliarden Pfund (rund 2,5 Milliarden Euro) an Militärhilfe zur Verfügung – die zweithöchste Summe nach den USA. Die Regierung will die Hilfen auch in diesem Jahr unvermindert beibehalten. Insbesondere zwischen Ex-Premier Boris Johnson und Selenskyj bestand eine enge Verbindung.

Rishi Sunak war Mitte November in die ukrainische Hauptstadt gereist, wo er Selenskyj die britische Unterstützung zusicherte, „bis die Ukraine gewinnt“. Außerdem hatte er zu diesem Zeitpunkt weitere Militärhilfe angekündigt, unter anderem in Form von Flugabwehrkanonen.

Zwar hat er inzwischen der Lieferung von 14 Challenger-2-Panzern zugestimmt, doch bei der Lieferung von Kampfflugzeugen war er bislang zurückhaltend und erklärte in der vergangenen Woche, dass dies „Monate“ oder sogar „Jahre“ an Ausbildung für die Piloten erfordern würde. (dpa/AFP)

