Baerbock verurteilt Hinrichtung Iran exekutiert britisch-iranischen Ex-Politiker

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Hinrichtung eines britisch-iranischen Ex-Spitzenpolitikers als einen weiteren unmenschlichen Akt der iranischen Führung verurteilt. „Wir stehen an der Seite unserer britischen Freund*innen und werden unser Vorgehen gegenüber dem Regime und unsere Unterstützung für Irans Menschen weiter eng miteinander abstimmen“, schrieb die Grünen-Politikerin am Samstag auf Twitter.

Der Iran hatte Aliresa Akbar am Samstag wegen Spionagevorwürfen hingerichtet, wie das Justizportal Misan mitteilte. Der Iran hatte ihn in einem Spionageprozess wegen Geheimnisverrats zum Tode verurteilt. Akbari, seine Frau und sein Bruder hatten die Vorwürfe stets vehement zurückgewiesen.

Akbari wurde laut Medienberichten bereits 2019 festgenommen. Er war zwischen 1997 und 2002 Vizeverteidigungsminister im Iran. Minister war damals Ali Schamchani, der inzwischen Sekretär des Sicherheitsrats ist, des wichtigsten Entscheidungsgremiums des Landes.

Zwischen 2014 und 2015 hatte Akbari als militärischer Berater die Iran-Delegation zu den Atomverhandlungen in Wien begleitet. Nach Darstellung der iranischen Sicherheitsbehörden soll er in beiden Funktionen geheime Informationen an den britischen Geheimdienst weitergegeben haben. Dafür habe er angeblich etwa zwei Millionen Dollar (etwa 1,84 Millionen Euro) erhalten, erklärte das iranische das Justizportal Misan.

Interner Machtkampf in Teheran

Nach Einschätzung von Beobachtern geht es in dem Fall um einen internen Machtkampf. Das eigentliche Ziel der Hardliner um Präsident Ebrahim Raisi sei eine Diskreditierung Schamchanis, heißt es. Dieser soll sich kritisch über die Polizeigewalt gegen die Demonstranten geäußert und sich um Vermittlung bemüht haben.

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak äußerte sich „entsetzt“ über die Hinrichtung. „Das war eine grausame und feige Tat eines barbarischen Regimes, das keinen Respekt für die Menschenrechte seines eigenen Volkes hat. Meine Gedanken sind bei Aliresas Freunden und seiner Familie“, schrieb Sunak auf Twitter.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte die Hinrichtung Akbaris im Onlinedienst Twitter als „abscheulichen Angriff“ Teherans auf das „Recht auf Leben“. Sie forderte die britische Regierung auf, die Vorwürfe der Folter, der Akbari ausgesetzt gewesen sein soll, „vollständig zu untersuchen“.

Unklar ist, wie Akbari als Vizeverteidigungsminister und militärischer Berater im Sicherheitsrat überhaupt die britische Staatsangehörigkeit erhalten konnte. Im Iran dürfen Doppelstaatler keine politischen Spitzenämter übernehmen. (dpa/AFP)

Zur Startseite