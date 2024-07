Bei Verzicht auf Präsidentschaftskandidatur Diese Demokraten könnten Joe Biden im US-Wahlkampf ersetzen

Ob Joe Biden an seiner Präsidentschaftskandidatur festhält oder dem Drängen nachgibt, für einen Jüngeren Platz zu machen, weiß nur er selbst. Und letztlich wird auch nur er diese Frage entscheiden.

In den Tagen nach seinem desaströsen Auftritt in der TV-Debatte mit Donald Trump klang es erst mal so, als ob alles wie geplant weitergehen soll. Diesen Eindruck erweckt auch First Lady Jill Biden. Als ihr Mann nach der Debatte erklärte, er wisse nicht, was los gewesen sei und dass er sich nicht wohlgefühlt habe, soll sie geantwortet haben: „Wir werden nicht zulassen, dass 90 Minuten deine vierjährige Präsidentschaft definieren.“

Doch der Druck ist groß. Die Sorge, dass die Zweifel an seinem Alter Wähler verschrecken könnten, hat nochmal stark zugenommen. Und die Rückzugsforderungen werden immer expliziter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Daher richten sich die Blicke auf jene Demokraten, die theoretisch statt Biden im November antreten könnten. Dabei werden vor allem drei Namen diskutiert.

1 Kamala Harris

US-Vizepräsidentin Kamala Harris. © dpa/Yuki Iwamura

Da ist rein protokollarisch zunächst einmal Vizepräsidentin Kamala Harris, die an die Stelle des 81-Jährigen rücken könnte, sollte Biden sein Amt aufgeben müssen. Die Hoffnungen, die auf der 59-Jährigen nach der Machtübernahme 2020 ruhten, waren gigantisch.

Die erste Frau, die erste Schwarze, die erste Indischstämmige im zweithöchsten Amt, das die Vereinigten Staaten zu vergeben haben – Harris war sozusagen das Gesicht des neuen Amerikas, und Biden nur der Übergangspräsident, der die Brücke zur nächsten Generation bilden würde.

Das Problem: Weder erweckte Biden den Eindruck, dass er sich lediglich als Brückenbauer sieht, noch schaffte es Harris in den vergangenen dreieinhalb Jahren, sich als zwangsläufige Nachfolgerin zu installieren. Zwar führt sie den demokratischen Abwehrkampf gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in konservativen Bundesstaaten nach dem Ende des bundesweiten Abtreibungsrechts an. Das Thema soll den Demokraten bei der Mobilisierung im November helfen – so, wie es schon bei den Zwischenwahlen 2022 der Fall war.

Aber: „Bei der Mehrheit der amerikanischen Wähler kommt Harris einfach nicht an“, sagt ein Demokrat, der im Weißen Haus unter dem ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama gearbeitet hat. „Die Leute mögen sie nicht.“

Washington Weekly Newsletter Mehr wissen über die Präsidentschaft von Joe Biden. Kostenlos jeden Donnerstag per E-Mail – vom Team der Tagesspiegel-Experten. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dass Biden die frühere Senatorin aus Kalifornien erneut als „running mate“ ausgesucht habe, sei ein schwerer Fehler gewesen. Der Demokrat verweist wie viele aber auch darauf, dass Harris’ Auftritte als erste schwarze Frau deutlich kritischer beobachtet würden.

Fakt ist: Ihre eigene kurze Präsidentschaftskampagne 2020 war ein Reinfall. Die Wähler konnten sich nicht für sie erwärmen – und auch ihre derzeitigen Umfragewerte sind miserabel. Auf der anderen Seite würde es für die afroamerikanische Community wie ein Affront wirken, so fürchten viele, sollte das Democratic National Committee, die demokratische Parteiführung, die erste schwarze Vizepräsidentin bewusst übergehen.

2 Gavin Newsom

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. © REUTERS/MARCO BELLO

Alternativ wird immer wieder auch Gavin Newsom genannt, der Gouverneur von Kalifornien. Er gilt als ehrgeizig, talentiert und starker Redner. Dass er sich das Amt zutraut, gilt als gesetzt. Landesweites Aufsehen erregte er, als er sich vor einem Jahr mit dem damaligen republikanischen Hoffnungsträger, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, zum TV-Duell traf.

Als der 56-Jährige am vergangenen Donnerstag vor und nach der Debatte vor die Kameras trat, wurde jedes Wort genau analysiert. Wie verteidigt er Biden, deutet da irgendetwas daraufhin, dass Newsom seine eigene Kandidatur vorbereitet – wie attackiert er Trump? Stürzen, da sind sich die Beobachter einig, kann und würde er den Präsidenten nicht. Er gibt sich loyal.

3 Gretchen Whitmer

Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan. © dpa / Carlos Osorio

Das gilt auch für Gretchen Whitmer, die Gouverneurin des wichtigen Bundesstaats Michigan, in dem sie bei den Midterms 2022 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. Auch ihr wird viel zugetraut, sollte Biden den Weg frei machen.

Besonders bei dem für die Demokraten zentralen Wahlkampfthema Abtreibung ist die 51-jährige Mutter von fünf Kindern, wie Harris, eines der Gesichter des Abwehrkampfs. In Michigan entschieden die Wähler in einem Referendum nach dem Supreme-Court-Urteil, dass die Wahlfreiheit von Frauen in der Landesverfassung verankert wird.

Whitmer steht zudem für den Kampf gegen politische Gewalt – sie war selbst damit konfrontiert. Im Wahljahr 2020 wollten Rechtsextreme die Gouverneurin entführen, gerade noch rechtzeitig wurde der Plan vereitelt. Mehrere Männer wurden verurteilt. Die Juristin Whitmer machte Trumps Rhetorik für ein politisches Klima mitverantwortlich, in dem solche Vorfälle möglich sind.

Die Demokratin galt 2020 auch als potenzielle „running mate“ für Joe Biden, bevor die Wahl auf Harris fiel. Whitmers Antwort auf Trumps Rede zur Lage der Nation im Februar 2020 wurde landesweit gelobt.

Diverse andere Gouverneure spielen bei dem Kandidaten-Karussell ebenfalls eine Rolle. Namen, die immer mal wieder genannt werden, sind: J.B. Pritzker (Illinois), Josh Shapiro (Pennsylvania), Phil Murphy (New Jersey) und Jared Polis (Colorado). Dazu kommt Verkehrsminister Pete Buttigieg, der seit seiner Präsidentschaftskandidatur 2020 als Hoffnungsträger der Partei gehandelt wird.

Auch Wes Moore, der erste schwarze Gouverneur von Maryland, wird in demokratischen Kreisen viel zugetraut. Er gilt als Ausnahmetalent – da der frühere Investmentbanker und TV-Produzent aber erst seit anderthalb Jahren regiert, heißt es, er habe noch Zeit. Auch eine Theorie: Der 45-Jährige könnte als „running mate“ von Gretchen Whitmer aufgestellt werden und sich dann als Vizepräsident für kommende Wahlen in Stellung bringen.