„Beispiellos und absurd“ Selenskyj bemängelt fehlenden Zeitplan für ukrainischen Nato-Beitritt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die „Unschlüssigkeit“ und „Schwäche“ der Nato hinsichtlich eines Beitritts seines Landes zu dem westlichen Militärbündnis kritisiert. Das ermutige den russischen „Terror“ gegen sein Land, schrieb Selenskyj am Dienstag im Onlinedienst Twitter.

„Es scheint, als gebe es weder eine Bereitschaft, der Ukraine eine Einladung zur Nato zukommen zu lassen, noch sie zu einem Mitglied des Bündnisses zu machen“, erklärte Selenskyj.

Es sei „beispiellos und absurd“, dass es keinen Zeitplan für einen Beitritt der Ukraine gebe, urteilte der Präsident. „Unschlüssigkeit ist eine Schwäche“, erklärte Selenskyj weiter.

Die Nato-Mitgliedsländer trafen sich am Dienstag zu ihrem zweitägigen Gipfel im litauischen Vilnius. Selenskyj wird als Gast erwartet. Nach Stoltenbergs Angaben nimmt er am Dienstag an einem Abendessen mit den Nato-Spitzen teil.

Selenskyj hatte am Vorabend des Gipfels verbindliche Zusagen des Bündnisses zu einem Beitritt seines Landes verlangt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg versprach der Ukraine am Dienstag zwar „eine klare und positive Botschaft auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft“.

Die von Selenskyj geforderte Beitrittseinladung ist jedoch nicht in Sicht, dies stößt vor allem in den USA und Deutschland auf Widerstand. (Tsp mit AFP)