Bereits der zweite Absturz diesen Monat US-Militärflugzeug vor Japan abgestürzt

Ein US-Militärflugzeug mit acht Menschen an Bord ist am Mittwoch vor der japanischen Küste abgestürzt. Eine Sprecherin der japanischen Küstenwache sagte der Nachrichtenagentur AFP, um 14.47 Uhr (Ortszeit, 06.47 Uhr MEZ) sei die Information eingegangen, dass die Militärmaschine vom Typ Osprey vor der Insel Yakushima abgestürzt sei. Demnach seien acht Besatzungsmitglieder an Bord.

Weitere Informationen lägen nicht vor. Auch zu möglichen Rettungsaktionen macht die Sprecherin keine Angabe. Die Insel Yakushima liegt südlich von Japans südlichster Hauptinsel Kyushu.

Erst Mitte November war ein US-Militärflugzeug bei einem Übungsflug über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt. Alle fünf Insassen seien dabei ums Leben gekommen. Es habe sich um einen routinemäßigen Luftbetankungseinsatz als Teil der militärischen Ausbildung gehandelt.

Iim August war ein Osprey-Militärflugzeug im Norden Australiens abgestürzt. Dabei kamen drei US-Marines ums Leben. Insgesamt waren 23 an Bord. Die Boeing MV-22B Osprey stürzte während einer Militärübung über Melville Island nördlich von Darwin ab. (Tsp, AFP)