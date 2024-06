„Bereitschaft zu einer positiven Einigung“ Hamas antwortet Vermittlern – und fordert offenbar Änderungen am Waffenruhe-Plan

Elf Tage nach der Vorstellung eines Fahrplans zu einer dauerhaften Waffenruhe im Gazastreifen hat die islamistische Terrororganisation Hamas nach eigenen Angaben ihre Antwort auf den Vorschlag von US-Präsident Biden übermittelt.

Die Hamas und die kleinere militante Gruppe Palästinensischer Islamischer Dschihad bekundeten in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstagabend zudem, sich „positiv zu verhalten“, um eine Einigung zur Beendigung des Kriegs zu erzielen. Dies hätten sie gegenüber Katar und Ägypten zum Ausdruck gebracht.

Die Antwort stelle „die Interessen unseres palästinensischen Volkes in den Vordergrund und betont die Notwendigkeit eines vollständigen Stopps der anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der radikalislamischen Gruppen am Dienstag.

Sie seien „bereit, sich zu engagieren, um eine Vereinbarung zu erreichen, die diesen Krieg beendet“, erklärten die Hamas und der Islamische Dschihad weiter.

„Alle zentralen Parameter geändert“?

Die Reaktion der Hamas ebnet nach Ansicht des Hamas-Politbüromitglieds Issat El-Reschik einen „breiten Weg“ für eine Einigung. Die Reaktion der Bewegung sei „verantwortungsvoll, ernsthaft und positiv“, teilte der im Exil lebende Hamas-Vertreter mit. Dennoch bleiben die Aussichten auf eine Einigung offen, da sich weder die Hamas noch Israel öffentlich zu dem US-Entwurf bekannt haben.

Zuvor hatte die Hamas nach Angaben eines israelischen Vertreters den Vorschlag von US-Präsident Biden zur Freilassung der Geiseln faktisch abgelehnt: „Sie haben alle zentralen und wichtigsten Parameter geändert“, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters, der namentlich nicht genannt werden wollte.

Eine mit den Vorgängen vertraute Quelle, die anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Antwort der Hamas auf den israelischen Vorschlag enthalte „Änderungen“.

Weißes Haus prüft Antwort der Hamas

Das Weiße Haus verkündete am Dienstag, es prüfe die Antwort der Hamas auf den Vorschlag. „Wir haben die Antwort erhalten, die die Hamas Katar und Ägypten gegeben hat, und wir prüfen sie gerade“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, vor Journalisten.

Ende Mai hatte US-Präsident Joe Biden überraschend einen dreistufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg vorgestellt. Der Plan sieht während der vollständigen Waffenruhe vor, dass eine bestimmte Gruppe israelischer Geiseln freigelassen wird.

Im Gegenzug würden Palästinenser freikommen, die in Israel inhaftiert sind. In der nächsten Phase würden die Kämpfe dann dauerhaft eingestellt und die verbliebenen Geiseln freigelassen. In einer letzten Phase soll dem Entwurf zufolge der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Die USA, Ägypten und Katar bemühen sich seit Monaten als Vermittler um eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, bislang aber ohne Erfolg. Bei einer erneuten Nahost-Reise warb US-Außenminister Antony Blinken für den Plan. Regierungschef Benjamin Netanjahu habe seine Unterstützung für den von Biden vorgestellten Plan bei einem Treffen „bekräftigt“, sagte Blinken am Dienstag in Tel Aviv. (dpa/AFP/Reuters)