Biden in Israel Vermittler mit Hindernissen

US-Präsident Joe Biden war noch gar nicht aus Washington abgeflogen, als die Hälfte seines geplanten Trips bereits weggefallen war. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte seine Teilnahme an dem Treffen mit Biden, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al Sisi und Jordaniens König Abdullah II. in der jordanischen Hauptstadt Amman da schon abgesagt.

Die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza und die Behauptung der Hamas, dass Israel dafür die Verantwortung dafür trage, erschwerte die ohnehin schwierige Mission von Biden noch einmal dramatisch.

Statt nach Israel und dann nach Jordanien zu reisen, wo über die humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza gesprochen werden sollte, flog der US-Präsident am Mittwoch daher nur nach Israel. Wieder einmal hatte die Lage im Nahen Osten amerikanische Pläne über den Haufen geworfen.

Die Flugzeit von Washington nach Tel Aviv nutzte das Team des Präsidenten, um sich auf die veränderten Umstände in der Konfliktregion vorzubereiten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, kündigte bei einem Pressegespräch an Bord der Air Force One an, Biden werde sich mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Kriegskabinett treffen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was Israels Pläne und Ziele in den kommenden Tagen und Wochen seien. Biden werde dabei auch ein paar „schwierige Fragen“ stellen.

Entschieden wurde während des Fluges zudem, dass die US-Regierung in Bezug auf die Explosion in dem Krankenhaus der Erklärung der israelischen Armee folgt. Demnach schlug dort eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein.

Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von Ihnen. US-Präsident Joe Biden

Nach seiner Landung in Tel Aviv sagte Biden zu Netanjahu, er sei sehr traurig und wütend über die Explosion. „Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von Ihnen.“

Netanjahu forderte die internationale Gemeinschaft auf, Israel bei seinem Krieg zu unterstützen, der „zwischen den Kräften der Zivilisation“ und denen der „Barbarei“ ausgefochten werde. Die arabischen Nachbarstaaten übernahmen aber die Anschuldigungen der Hamas, dass Israel das Krankenhaus gezielt angegriffen habe. Das erschwert jegliche diplomatische Annäherung, auf die der US-Präsident gehofft hatte.

Bidens zweite Reise in ein Kriegsgebiet – im Februar reiste er in die Ukraine – war schon vor der Explosion eine schwierige diplomatische Mission: Er wollte Netanjahu versichern, dass die USA an der Seite Israels stehen und der jüdische Staat das Recht zur Selbstverteidigung hat. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass der Konflikt sich in einen größeren Krieg entwickelt. Das schlimmste Szenario wäre, dass sich der Iran, die libanesische Hisbollah und Syrien hier direkt einmischen würden.

Biden hat sich vorgenommen, Israel davon abzuhalten, den Gaza-Streifen wieder zu besetzen. Das wäre „ein großer Fehler“, hatte er in einem Interview vor dem Abflug gesagt. Für den Fall einer Invasion drängte die US-Regierung nach CNN-Angaben darauf, dass mindestens ein humanitärer Plan für Gaza in Kraft sei.

Die Lage in Gaza blieb trotz des abgesagten Treffens in Amman auf Bidens Agenda. Aus Sicht der US-Regierung überwogen die Chancen die Risiken der Reise: Nach mehreren Telefonaten seit den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober bot sich nun die Möglichkeit, im direkten Gespräch vertraulich über amerikanische Sorgen und mögliche rote Linien zu sprechen.

Mick Mulroy

„Humanitäre Hilfe muss in den Gazasstreifen hineingelassen werden, vorzugsweise in die Sicherheitszonen, die im südlichen Teil des Gazastreifens, abseits der Kämpfe, oder in Ägypten eingerichtet wurden“, sagt Mick Mulroy, ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im Pentagon mit Zuständigkeit für den Nahen Osten.

Im Rahmen einer Feuerpause müssten die Angriffe der Hamas auf Israel eindeutig verurteilt und insbesondere die sofortige Freilassung aller Geiseln gefordert werden, so Mulroy weiter. „Leider haben die führenden Politiker der Region die Treffen mit dem US-Präsidenten abgesagt. Die Koordinierung einer humanitären Pause erfordert Dialog und Diskussion, ebenso wie alle künftigen Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand.“

Die Geiselfrage stand ebenfalls auf Bidens Agenda. Nach Angaben des US-Außenministeriums befinden sich mindestens 15 amerikanische Geiseln in der Hand der Hamas. Erwartet wurde, dass die israelische Regierung das Biden-Team über den aktuellen Stand und mögliche nächste Schritte informiert.

Daniel Benjamin war Koordinator für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium von Hillary Clinton und ist heute Präsident der American Academy in Berlin.

Dass die Amerikaner hier im Alleingang vorgehen, ist ausgeschlossen. „Das ist eine unvorstellbar schlechte Lage. Kaum jemand ist besser als die Israelis im Häuserkampf und bei Geiselbefreiungen. Aber auch für die Besten wird dies unglaublich schwierig“, sagt Daniel Benjamin, frühere Koordinator für Terrorismusbekämpfung im US-Außenministerium von Hillary Clinton und heutiger Präsident der American Academy in Berlin.

„Die USA verfügen jetzt über viele Streitkräfte in der Region“, sagt Benjamin weiter. „Amerikanische Sondereinsatzkommandos könnten theoretisch bei der Geiselbefreiung eingesetzt werden.“ Aber es gehe um Gelände, das die Israelis deutlich besser kennen. Es sei schwer vorstellbar, dass zwei schwer bewaffnete militärische Einheiten in derselben kleinen Region eingesetzt würden.

Am Mittwoch verhängten die USA weitere Sanktionen gegen die Terrororganisation Hamas, die Gaza kontrolliert und bei den Anschlägen vor knapp zwei Wochen mehr als 1400 Menschen tötete. Die Sanktionen richten sich gegen Hamas-Mitglieder und -Unterstützer. Die Biden-Regierung schätzt, dass die Hamas über Finanzmittel in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Dollar verfügt.

Ob und wann das abgesagte Treffen mit Abbas, al Sisi und König Abdullah nachgeholt werden kann, war angesichts der Unruhen in der Region zunächst offen. Die Biden-Regierung bekräftigte ihr Interesse daran.