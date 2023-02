Biden ließ Abschuss prüfen Chinesischer Spionageballon überfliegt Norden der USA

Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über den Vereinigten Staaten gesichtet. Das Flugobjekt sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilte das vom US-Verteidigungsministerium Pentagon am Donnerstag mit.

Offenbar sei der Ballon in den Luftraum der USA eingedrungen, um hochsensible Raketen-Stützpunkte auszukundschaften, sagte ein hochrangiger Beamter, der anonym bleiben wollte. Die Flugbahn des „relativ großen“ Ballons werde intensiv beobachtet.

Das Flugobjekt sei bereits vor einigen Tagen in den US-Luftraum eingedrungen und befinde sich noch immer in großer Höhe über dem Nordwesten der USA, hieß es.

„Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte“, sagte der Pentagon-Vertreter. Darunter seien Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Raketen-Standorte.

Dem US-amerikanischen „Independent“ zufolge befindet sich in Montana eines von drei bekannten US-Atomwaffenlagern. Demnach betreibt das US-Militär laut Pentagon-Angaben auf dem Luftwaffenstützpunkt Malmstrom 150 Silos für ballistische Interkontinentalraketen.

„Wir haben keinen Zweifel, dass der Ballon aus China kommt“, hieß es weiter aus dem US-Verteidigungsministerium. „Wir ergreifen Maßnahmen, um uns gegen das Sammeln von sensiblen Informationen zu schützen.“

Die Gefahr, ausspioniert zu werden, sei allerdings relativ gering. „Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass dieser Ballon aus Spionage-Sicht nur eingeschränkte Fähigkeiten hat“, erklärte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder später.

Kampfjets flogen in die Nähe des Ballons

US-Präsident Joe Biden ordnete nach Entdeckung des Ballons den Angaben zufolge an, einen möglichen Abschuss zu prüfen. Verteidigungsminister Lloyd Austin und Spitzenkräfte des Militärs hätten sich letztlich dagegen entschieden, weil bei einem Abschuss durch die herunterfallenden Teile zu viele Menschen am Boden gefährdet werden könnten. „Er ist unserer Einschätzung nach so groß, dass seine Trümmer Schäden anrichten könnten.“

Kampfjets flogen den Angaben zufolge über dem US-Bundesstaat Montana in die Nähe des Ballons, um diesen einschätzen zu können. Er fliege „deutlich über der Höhe des Luftverkehrs“ und stelle „keine militärische oder physische Gefahr für die Menschen am Boden dar“. Auch für Flugzeuge sei der Ballon ungefährlich, hieß es

Dem anonym sprechenden Pentagon-Beamten zufolge wurde China bereits wegen des Vorfalls kontaktiert und Peking „die Schwere des Vorfalls“ verdeutlicht. „Wir haben klargemacht, dass wir tun werden, was immer nötig ist, um unser Volk und unser Land zu schützen.“

Schon in der Vergangenheit habe es ähnliche Vorfälle gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst über den USA aufhalte.

Der Vorfall erfolgte nur wenige Tage vor einem Besuch des US-Außenministers Antony Blinken, der am kommenden Sonntag und Montag in Peking erwartet wird. Zuletzt war dort im Oktober 2018 ein US-Außenminister zu Gast. Die Taiwan-Frage steht laut einer Sprecherin im Zentrum der chinesischen Kern-Interessen. Die USA dürften hier keine „roten Linien“ überschreiten.

Chinas Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig. Die USA liefern Waffen, damit sich Taiwan verteidigen kann. (dpa, AFP)

