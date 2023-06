Update Darmeingriff unter Vollnarkose : Papst Franziskus muss sich dringender OP unterziehen

Immer öfter wird der Pontifex in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Nun wird er am Darm operiert. Der 86-Jährige werde voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben, heißt es.