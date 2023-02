Das Erdbeben und die Folgen in Bildern Zerstörung, Leid – und ein bisschen Hoffnung

Tausende Menschen sind tot, unzählige bangen in der Türkei und in Syrien nach dem Erdbeben noch um das Leben von Familienmitgliedern und Freunden. Eindrücke in Bildern - und die neuesten Entwicklungen.

Wo Trauer und Glück nah beieinander liegen:

Er lässt nicht los: Mesut Hancer hält die Hand seiner 15-jährigen Tochter Irmak, die durch das Erdbeben in Kahramanmaras zu Tode kam. © AFP/Adem Altan

Ein syrischer Mann sitzt inmitten der Trümmer und wartet auf Familienmitglieder, die unter den Trümmern in der Stadt Harim festsitzen. © AFP/OMAR HAJ KADOUR

Dieses „Wunder“-Baby wurde unter einem zerstörten Haus in der Türkei gerettet. Vermutet wird, dass die Mutter kurz nach der Geburt starb. Ein Retter habe die Nabelschnur mit einem Messer durchtrennt, ehe er das Mädchen aus den Trümmern zog, heißt es. © dpa/Anas Alkharboutli

Retter tragen einen Mann, der zwei Tage lang in Hatay im Südosten der Türkei in Trümmern feststeckte. © AFP/BULENT KILIC

Ein Syrer sitzt mit seinem Kind in einer behelfsmäßigen Unterkunft im Lager Deir Ballut. © AFP/RAMI AL SAYED

Die Rettungsarbeiten in beiden Ländern gehen weiter:

Retter in der Stadt Harim in Syrien suchen nach Überlebenden. © AFP/OMAR HAJ KADOUR

Ein Mann fleht einen Helfer an, seinen Bruder in Hatay im Südosten der Türkei zu zu befreien. © AFP/BULENT KILIC

Ein syrischer Weißhelm-Retter tröstet ein Kind inmitten der Trümmer. © AFP/OMAR HAJ KADOUR

In der Türkei wurde eine Zeltstadt für die obdachlos gewordenen Menschen errichtet. © dpa/Mehmet Ali Ozcan

Türkische Bergleute aus der Stadt Zonguldak tragen ihre Grabungsausrüstung, als sie mit Hubschraubern der türkischen Luftwaffe in Hatay ankommen. © AFP/BULENT KILIC

Menschen in Kahramanmaras sitzen erschöpft neben Schutt und Schäden. © REUTERS/SUHAIB SALEM

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Besuch im Erdbebengebiet:

Recep Tayyip Erdogan (2.v.r) besucht das zerstörte Stadtzentrum von Kahramanmaras. © dpa/Uncredited

Immer mehr Opfer-Angehörige und auch die anfangs noch zurückhaltende Opposition warfen dem Staatschef und den Behörden zu langsame Unterstützung vor. © dpa/TURKISH PRESIDENCY

Die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Stunden zum Erdbeben:

Die Behörden haben abermals neue Todeszahlen genannt. Mehr als 11.700 Menschen kamen nunmehr bei der Katastrophe in der Türkei und in Syrien ums Leben.

Mehr als 11.700 Menschen kamen nunmehr bei der Katastrophe in der Türkei und in Syrien ums Leben. EU plant nach Erdbeben Geberkonferenz für Syrien und die Türkei: Die EU plant für Anfang März eine Geberkonferenz, um internationale Hilfe zu mobilisieren. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch an. Die beiden Länder „können auf die EU zählen“, schrieb sie bei Twitter.

Die EU plant für Anfang März eine Geberkonferenz, um internationale Hilfe zu mobilisieren. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch an. Die beiden Länder „können auf die EU zählen“, schrieb sie bei Twitter. In der Türkei ist eine 75-Jährige 60 Stunden nach der Erdbeben-Katastrophe aus den Trümmern befreit worden. Nach sechsstündigen Rettungsarbeiten sei die Frau in der schwer getroffenen Provinz Hatay aus einem eingestürzten Haus befreit worden, berichtete die Onlinezeitung Gazete Duvar.

Nach sechsstündigen Rettungsarbeiten sei die Frau in der schwer getroffenen Provinz Hatay aus einem eingestürzten Haus befreit worden, berichtete die Onlinezeitung Gazete Duvar. Italienische Feuerwehrleute haben in den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Türkei einen jungen Mann lebend entdeckt und gerettet. Der 23-Jährige sei in der Stadt Antakya, die früher Antiochia hieß, lokalisiert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach neun Stunden gelang es den Spezialkräften demnach, den Verschütteten aus den Ruinen des Wohnhauses herauszuholen.

Der 23-Jährige sei in der Stadt Antakya, die früher Antiochia hieß, lokalisiert worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach neun Stunden gelang es den Spezialkräften demnach, den Verschütteten aus den Ruinen des Wohnhauses herauszuholen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Defizite im Krisenmanagement seiner Regierung nach eingeräumt. Bei einem Besuch von zwei besonders von der Katastrophe betroffenen Regionen sagte Erdogan: „Natürlich gibt es Defizite. Die Zustände sieht man ja ganz klar.“ Es sei nicht möglich, „auf so ein Erdbeben vorbereitet zu sein“, fügte er allerdings hinzu.

Bei einem Besuch von zwei besonders von der Katastrophe betroffenen Regionen sagte Erdogan: „Natürlich gibt es Defizite. Die Zustände sieht man ja ganz klar.“ Es sei nicht möglich, „auf so ein Erdbeben vorbereitet zu sein“, fügte er allerdings hinzu. Die Lufthansa Cargo plant für Freitag einen ersten Hilfsflug von Frankfurt nach Antalya. Derzeit würden am Flughafen die von türkischen Gemeinden gesendeten Hilfsgüter gesammelt, berichtete eine Unternehmenssprecherin. Aus der ganzen Region seien bereits Dutzende Lastwagenladungen angekündigt. Besonders benötigt würden Babynahrung, Konserven, Hygieneartikel, warme Kleidung und vieles mehr.

Derzeit würden am Flughafen die von türkischen Gemeinden gesendeten Hilfsgüter gesammelt, berichtete eine Unternehmenssprecherin. Aus der ganzen Region seien bereits Dutzende Lastwagenladungen angekündigt. Besonders benötigt würden Babynahrung, Konserven, Hygieneartikel, warme Kleidung und vieles mehr. Syrischen Staatsmedien zufolge sind infolge der schweren Erdbeben mehr als 298.000 Menschen gezwungen gewesen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Die Angaben beziehen sich dabei offenbar auf die syrischen Gebiete, die von der Regierung kontrolliert werden - und nicht diejenigen, die zwar ebenfalls zur Katastrophenregion in Syrien zählen, aber von Rebellen gehalten werden.

Die Angaben beziehen sich dabei offenbar auf die syrischen Gebiete, die von der Regierung kontrolliert werden - und nicht diejenigen, die zwar ebenfalls zur Katastrophenregion in Syrien zählen, aber von Rebellen gehalten werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien Hilfe versprochen. „Die Bundesregierung hat den türkischen Behörden unverzüglich Hilfe zugesagt“, sagt er in seiner Regierungserklärung. Man stehe in engem Kontakt mit den UN, um Hilfe auch in das syrische Erdbebengebiet zu bringen. (mit Agenturmaterial)

