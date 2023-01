Deutschland und die Ukraine Panzer statt Appeasement

Timothy Garton Ash ist Osteuropa-Experte und Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford.

Deutschland hat eine einzigartige historische Verantwortung, bei der Verteidigung einer freien und souveränen Ukraine zu helfen.

Europas Zentralmacht ist auch in einzigartiger Weise qualifiziert, eine umfassendere europäische Antwort zu formulieren, die darauf abzielt, Wladimir Putins verbrecherischen Terrorkrieg auf eine Weise zu beenden, dass sie abschreckend auf mögliche künftige Aggressionen beispielsweise gegen Taiwan wirkt.

Um dieser doppelten Verpflichtung aus der Vergangenheit und für die Zukunft gerecht zu werden, sollte sich die Bundesregierung beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe für Verteidigungsfragen in Ramstein an diesem Freitag nicht nur dazu verpflichten, Ländern wie Polen und Finnland die Entsendung von Leopard-2-Panzern aus deutscher Produktion in die Ukraine zu gestatten, sondern dies auch selbst in einer koordinierten europäischen Aktion tun. Nennen wir es den europäischen Leopard-Plan.

Drei Gründe für die deutsche Verantwortung

Die historische Verantwortung Deutschlands kann man auf drei geschichtliche Etappen zurückführen.

Vor achtzig Jahren führte Nazi-Deutschland einen Terrorkrieg auf eben diesem ukrainischen Boden: Dieselben Städte, Dörfer und Gemeinden, die heute von Russland angegriffen werden, waren dessen Opfer.

Manche Ukrainer haben beide Angriffskriege erleiden müssen. Boris Romanchenko zum Beispiel, ein Überlebender von vier Nazi-Konzentrationslagern, wurde letztes Jahr in Charkiw von einer russischen Rakete getötet.

Historischer Vergleich erlaubt

Kein historischer Vergleich ist exakt, aber Putins Versuch, die unabhängige Existenz eines Nachbarlandes zu zerstören, mit Kriegsverbrechen, völkermordartigen Aktionen und unerbittlichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung, kommt dem, was Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg getan hat, am nächsten.

Deutschland hat geschworen, dass es nie wieder Eroberungskriege und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geben darf. Heute ist die Stunde gekommen, dieses Versprechen einzulösen. Führende deutsche Persönlichkeiten, darunter Timothy Garton Ash, in einem Aufruf zum Boykott fossiler Brennstoffe aus Russland.

Die Lektion, die wir aus dieser Geschichte lernen müssen, ist nicht, dass deutsche Panzer niemals gegen Russland eingesetzt werden sollten, was auch immer der Kreml tut; sondern dass sie zum Schutz der Ukrainer eingesetzt werden sollten, die zu den größten Opfern sowohl Hitlers als auch Stalins gehörten.

Deutschlands Appeasement-Politik

Die zweite Stufe der historischen Verantwortung ergibt sich aus dem, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufrichtigerweise als „bitteres Scheitern“ der deutschen Politik gegenüber Russland nach der Annexion der Krim und dem Beginn der russischen Aggression in der Ostukraine im Jahr 2014 bezeichnet hat.

Diese Politik könnte man treffend als Appeasement bezeichnen. (In einem Interview im Spiegel lobte die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel neulich die Netflix-Serie „München“, weil sie suggeriert, dass Neville Chamberlain auch in einem positiveren Licht gesehen werden könnte.)

50 Prozent der gesamten Gaseinfuhren Deutschlands kommen weiterhin aus Russland.

Fatalerweise hat Deutschland seine Energieabhängigkeit von Russland nicht verringert, sondern nach 2014 noch weiter erhöht, und zwar auf mehr als 50 Prozent seiner gesamten Gaseinfuhren. Und die Nordstream-2-Pipeline gebaut, die dann nie in Betrieb ging.

Dieser historische Fehler führte zur dritten und jüngsten Etappe. Einen Monat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres formulierte eine Gruppe führender deutscher Persönlichkeiten einen Aufruf, in dem sie den sofortigen Boykott fossiler Brennstoffe aus Russland forderte.

„Im Rückblick auf seine Geschichte“, so schrieben sie, „hat Deutschland wiederholt geschworen, dass es nie wieder Eroberungskriege und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geben darf. Heute ist die Stunde gekommen, dieses Versprechen einzulösen“.

Kein radikaler Kurs

Bundeskanzler Scholz entschied sich gegen diesen radikalen Kurs mit der Begründung, er würde „Hunderttausende von Arbeitsplätzen“ gefährden und sowohl Deutschland als auch Europa in eine Rezession stürzen.

Stattdessen unternahm das Land unter der Führung des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck beeindruckende Anstrengungen, um sich von der russischen Energie abzukoppeln.

Währenddessen zahlte es jedoch russische Rechnungen, die gerade wegen der Auswirkungen des Krieges auf die Energiepreise in die Höhe geschossen waren. Nach einer sorgfältigen Analyse des Zentrums für Energieforschung und Luftreinhaltung zahlte Deutschland in den ersten sechs Monaten des Krieges rund 19 Milliarden Euro für Öl, Gas und Kohle an Russland.

Russland verdient noch immer an Deutschland

Zum Vergleich: Russlands gesamter Militäretat für sechs Monate im Jahr 2021 betrug rund 30 Milliarden Euro. (Für 2022 liegen keine verlässlichen Zahlen vor.)

Da ein großer Teil der russischen Haushaltseinnahmen aus dem Energiesektor stammt, ist die Schlussfolgerung unvermeidlich, dass Deutschland zu Putins Militärhaushalt beitrug, selbst als dieser einen Terrorkrieg auf demselben Boden führte, auf dem Nazi-Deutschland 80 Jahre zuvor einen Terrorkrieg geführt hatte.

Ja, auch andere europäische Länder bezahlten Russland weiterhin für Energie, aber keines von ihnen hatte die einzigartige historische Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine.

Erst sagen die Deutschen „Nein“, dann verteidigen sie ihre Entscheidung vehement, nur um am Ende „Ja“ zu sagen Dmytro Kuleba, ukrainischer Außenminister.

Es stimmt, die Position der deutschen Regierung im Hinblick auf eine militärische Unterstützung der Ukraine hat sich seit dem Vorabend der russischen Invasion sehr weiterentwickelt.

Zögerlich und verwirrt

Bei der Höhe der zugesagten Verteidigungshilfe gehört Deutschland zu den führenden Unterstützern der Ukraine, ebenso wie bei der humanitären, wirtschaftlichen und finanziellen Unterstützung. Aber bei der Frage der Waffenlieferungen wirkt die Regierung zögerlich und verwirrt, immer unter den Zauderern im westlichen Bündnis.

Wie der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sarkastisch anmerkt, „ist es immer ein ähnliches Muster: Erst sagen [die Deutschen] Nein, dann verteidigen sie ihre Entscheidung vehement, nur um am Ende Ja zu sagen“.

Es ist dabei erwähnenswert, dass Deutschland über eine beeindruckende Rüstungsindustrie verfügt, die sehr profitabel tödliche Ausrüstung an einige recht zweifelhafte Regime in der ganzen Welt exportiert hat. Sollte man sie also nicht jetzt zur Verteidigung einer europäischen Demokratie gegen den neuen Hitler einsetzen?

Kein risikofreier Weg

Die Besorgnis Berlins über eine russische Eskalation als Reaktion auf höherwertige westliche Waffenlieferungen – Einsatz einer russischen Atomwaffe – wird von der Regierung Biden in Washington geteilt.

Aber es gibt keinen risikofreien Weg nach vorn. Mit dem systematischen Angriff auf die ukrainische Zivilbevölkerung hat Putin bereits eskaliert. Jetzt mobilisiert er die riesigen Personalreserven der Russischen Föderation und will wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine neue Offensive starten.

2000 Stück des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 wurden an 12 weitere europäische Armeen geliefert.

Eine nüchterne strategische Analyse zeigt, dass der einzige realistische Weg zu einem dauerhaften Frieden darin besteht, die militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken, damit sie den größten Teil ihres eigenen Territoriums zurückgewinnen und dann selbst aus einer Position der Stärke heraus über den Frieden verhandeln kann.

Nächster Halt: Taiwan

Die Alternativen sind eine instabile Pattsituation, ein vorübergehender Waffenstillstand oder eine tatsächliche Niederlage der Ukraine. Putin hätte dann Xi Jinping und anderen Diktatoren auf der ganzen Welt gezeigt, dass sich bewaffnete Aggression und nukleare Erpressung auszahlen können. Nächster Halt: Taiwan.

Welches militärische Gerät genau die Ukraine braucht, ist Sache der Experten. Dazu gehört mehr Flugabwehr, Aufklärungssysteme, Munition und Kommunikationsausrüstung sowie gepanzerte Fahrzeuge.

Junge Liberale demonstrieren im Vorfeld des Dreikönigstreffen für mehr Waffen für die Ukraine vor der Oper in Stuttgart Stuttgart. © imago

Für eine groß angelegte ukrainische Gegenoffensive werden nun aber gewiss moderne Kampfpanzer benötigt. Der Leopard 2 ist der am besten geeignete und am weitesten verbreitete Kampfpanzer, von dem – so erfolgreich sind die deutschen Waffenexporte – neben der Bundeswehr noch 12 andere europäische Armeen mehr als 2000 Stück besitzen.

Dies ist auch ein Lackmustest für Deutschlands Mut, Putins nuklearer Erpressung zu widerstehen, seinen eigenen innenpolitischen Cocktail aus Ängsten und Zweifeln zu überwinden und eine freie und souveräne Ukraine zu verteidigen.

Die Rede von Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwoch ließ diesen Mut noch nicht vermuten. Aber wenn Scholz sich an die Spitze eines europäischen Leopardenplans für die Ukraine stellte, könnte Deutschland eine Führungsrolle einnehmen, die der gesamte Westen begrüßen würde.

Damit würde er auch die richtigen Lehren aus der neueren und allerneuesten deutschen Geschichte ziehen.

