„Die Kämpfe gehen weiter“ Israel will Waffenstillstand nur zustimmen, wenn Geisel freikommen

Die israelische Regierung beharrt auf ihrer Forderung, dass es ein Waffenstillstand mit der Hamas nur gegen die Freilassung der von den Islamisten festgehaltenen Geiseln geben wird. „Die Kämpfe gehen weiter und es wird keinen Waffenstillstand ohne die Freilassung unserer Geiseln geben“, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung des Büros des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Zuvor hatte das Weiße Haus verkündet, Israel habe täglichen vierstündigen „humanitären Pausen“ bei den Kämpfen im nördlichen Gazastreifen zugestimmt. Auf die Frage, ob es sich bei der Stellungnahme des Büros des Ministerpräsidenten um ein Dementi der US-Ankündigung handele, ging ein Sprecher Netanjahus am Donnerstag nicht ein.

Bezüglich eines Waffenstillstandes äußerte sich auch US-Präsident Joe Biden klar. Auf die Frage, ob es entsprechende Aussichten gebe, sagte Biden: „Keine. Keine Möglichkeit.“ Mit Blick auf die Situation der von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln sagte der US-Präsident, er sei noch optimistisch. Die US-Regierung lehnt mit Blick auf die Situation im Gazastreifen einen generellen Waffenstillstand ab und argumentiert, dies würde nur der Hamas in die Hände spielen und der Gruppe Zeit geben, sich neu aufzustellen für weitere Attacken.

„Taktische, lokale Pausen“

Netanjahus Büro verwies auf einen Fluchtkorridor für Zivilisten im Gazastreifen vom Norden in den Süden, auf dem Israel den Menschen zurzeit täglich für einige Stunden eine sichere Passage zusagt. Am Mittwoch hätten 50.000 Menschen die Fluchtroute genutzt, hieß es.

Das israelische Militär hatte früher am Donnerstag auf der Online-Plattform X darauf hingewiesen, dass es keine Feuerpause gebe, aber „taktische, lokale Pausen für humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza“.

Die Chefs von israelischen und US-Geheimdiensten sprechen nach Angaben eines mit der Angelegenheit vertrauten Beamten in Katar über eine „mögliche humanitäre Pause“ im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. CIA-Direktor Bill Burns und Mossad-Chef David Barnea „sind beide in Doha zu trilateralen Verhandlungen mit den Katarern, um die Details einer möglichen humanitären Waffenruhe zu regeln“, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. (dpa/AFP)