Die Köpfe hinter „America First“ Hier wird Trumps zweite Präsidentschaft geplant

Auch wenn die Wahl erst am 5. November stattfindet – dass es zu einer zweiten Amtszeit von Donald Trump kommen wird, steht für manche bereits fest. Zu ihnen zählt Fred Fleitz. „Heute in einem Jahr wird Donald J. Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden“, schrieb er im November 2023 auf X.

Fleitz ist stellvertretender Direktor des Center for American Security am rechtskonservativen Thinktank America First Policy Institute (AFPI) in Washington. Dort arbeitet man mit Hochdruck daran, eine zweite Amtszeit Trumps vorzubereiten.

Im Mai veröffentlichte Fleitz ein Buch mit dem Titel „An America First Approach to U.S. National Security“. Die Beiträge stammen von mehreren prominenten Republikanern, darunter Robert Wilkie, der unter Trump Veteranenminister war, und Rick Perry, Trumps Energieminister und früherer Gouverneur von Texas. Die Autoren skizzieren darin, wie die künftige Außen- und Sicherheitspolitik unter Trump aussehen könnte.

Vor allem über das Kapitel zur Ukraine, das Fleitz gemeinsam mit dem pensionierten Generalleutnant Keith Kellogg geschrieben hat, wird derzeit viel diskutiert. Sowohl Fleitz als auch Kellogg gehörten unter Trump dem Leitungsteam des Nationalen Sicherheitsrats an und könnten auch in einer weiteren Administration Führungsposten übernehmen.

Wofür steht der Thinktank?

AFPI wurde im März 2021 – also vier Monate nach Trumps Abwahl – von den ehemaligen Trump-Beratern Brooke Rollins und Larry Kudlow gegründet. Offiziell verfolgt der Thinktank das Ziel, eine Politik zu fördern, bei der das amerikanische Volk an erster Stelle steht.

Freiheit und freies Unternehmertum sowie die militärische Überlegenheit der USA zählen zu seinen erklärten Leitlinien. AFPI spricht sich explizit gegen die Wirtschafts- und Klimaagenda von US-Präsident Joe Biden aus und gehört zu den Unterstützern des Election Integrity Project, das die Legitimität der Wahl 2020 infrage stellt.

Kevin Madden ist Berater bei der Kommunikationsagentur Penta in Washington, DC. Zuvor hat er unter anderem den republikanischen Senator Mitt Romney bei dessen beiden Präsidentschaftsbewerbungen beraten und war Sprecher des ehemaligen republikanischen Mehrheitsführers im US-Repräsentantenhaus, John Boehner.

Ein nicht deklariertes, aber nicht weniger vehement verfolgtes Ziel der Washingtoner Organisation ist es, dafür zu sorgen, dass Trump eine zweite Amtszeit gewinnt. Und so mutet AFPI teils eher als Lobbygruppe denn als Thinktank an. Trumps Stärke und Leistungen werden angepriesen. Präsident Bidens Politik wird dagegen angegriffen, wo es nur geht. Selbst der Ukraine-Krieg wird ihm zugeschrieben, er sei durch sein Unvermögen als Weltführer ausgelöst worden.

Was will „America First“ erreichen?

AFPI erarbeitet Pläne, wie etwa der Haushalt unter Trump 2 gestaltet werden könnte oder die Migrationspolitik. Immer entlang des Mottos, amerikanischen Interessen dabei absoluten Vorrang zu geben. Auch die Zeit des Machtübergangs zwischen den Administrationen wird vorbereitet. Hierbei geht es um die Frage, welche Vorhaben unmittelbar nach einem Wahlsieg umgesetzt werden könnten und sollten.

Ein zentrales Projekt ist – ähnlich wie beim „Projekt 2025“ des rechtskonservativen Thinktanks Heritage Foundation – die Personalplanung für eine zweite Amtszeit Trumps. Die Bürokratie in den Ministerien der US-Regierung soll auf Linie gebracht werden.

„Der turbulente Übergang von 2016/2017 hat Präsident Trump und der Nation nicht gutgetan und den Fortschritt und die Umsetzung seiner Agenda verlangsamt“, schreiben die Autoren des obengenannten Buches in der Einleitung. Als Beispiel führen sie an, dass das Übergangsteam von Hillary Clinton vor der Wahl mehr als 1000 Namen von Personen eingereicht habe, die es für Leitungsstellen in Betracht gezogen und auf die Liste für die Sicherheitsüberprüfung gesetzt hatte. Trumps Team habe dagegen nur 25 eingereicht und sei mit einem strategischen Nachteil in seine Amtszeit gestartet. Als politischer Newcomer sei Trump weitgehend unvorbereitet ins Weiße Haus eingezogen.

Das Team von AFPI will Trump nun dabei helfen, derartige Fehler zu vermeiden. Nach eigenen Angaben hat die Organisation rund 1200 Positionen mit Bezug zur nationalen Sicherheit identifiziert, die die nächste Regierung besetzen muss. Dafür müssten ab dem ersten Tag der neuen Administration Trump-Loyalisten bereitstehen, die den „America First“-Ansatz verfolgen.

„Es geht nicht darum, Vergeltung zu üben oder zu versuchen, Regierungsposten zu politisieren. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Regierungsmitarbeiter ihre Arbeit machen und die Politik aus ihrer Arbeit heraushalten“, sagte Fleitz der Nachrichtenagentur AP.

Wer sind die Köpfe dahinter?

Viele konservative Republikaner aus Trumps Umfeld haben nach der verlorenen Wahl von 2020 Unterschlupf bei AFPI gefunden – mit dem klaren Plan, sich für einen Regierungswechsel in Stellung zu bringen. Die Zahl der Mitarbeiter ist in den letzten drei Jahren von 35 auf mehr als 150 angewachsen.

AFPI-Gründer Larry Kudlow war unter Trump Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats. Der Ökonom ist seit vielen Jahren beim Fernsehsender FOX und im Radio mit eigenen Shows präsent. Mitgründerin Brooke Rollins leitete Trumps Rat für Innenpolitik und war Chefstrategin im Weißen Haus. Die AFPI-Vorstandsvorsitzende Linda McMahon stand unter Trump an der Spitze der Behörde für Kleine und Mittlere Unternehmen. Bekannt wurde sie zuvor als CEO des Wrestling-Unternehmens World Wrestling Entertainment (WWE).

Auch der ehemalige kommissarische Heimatschutzminister Chad Wolf, der frühere Direktor der Nationalen Nachrichtendienste John Ratcliffe, sowie die ehemalige spirituelle Beraterin des Weißen Hauses Paula White-Cain, zählen zum AFPI-Team. Ivanka Trump und Jared Kushner, Tochter und Schwiegersohn des 45. Präsidenten, die unter Trump dem Team im Weißen Haus angehörten, werden ebenfalls als Berater der Organisation genannt.

AFPI sei „eine Art Werkstatt für politische Ideen“ und ähnele dabei einem „Kabinett im Wartestand“, sagt der republikanische Stratege Kevin Madden, der unter anderem Senator Mitt Romney bei dessen zwei Präsidentschaftsbewerbungen beraten hat.

Wie finanziert sich der Thinktank?

AFPI finanziert sich vor allem über Spenden. Allerdings ist nicht immer klar, aus welchen Quellen diese stammen. 2021, im Jahr seiner Gründung, standen dem Institut rund 20 Millionen US-Dollar zur Verfügung, die unter anderem vom Save America PAC, Trumps wichtigstem Fundraising-Vehikel nach der Wahl 2020, stammten.

Als gemeinnützige Organisation ist es AFPI gemäß den Steuervorschriften eigentlich untersagt, sich an Wahlkampfaktivitäten zu beteiligen. Der Thinktank gibt daher offiziell an, lediglich politische Maßnahmen für den nächsten republikanischen Präsidenten vorzubereiten – ganz gleich, wer das werde. Offiziell wird der Kandidat der Republikanischen Partei erst beim Parteitag im Juli bestimmt. Die Tatsache, dass ein großer Teil des Personals aber einst für Trump arbeitete, weckt Zweifel an dieser Aussage.

2022 nahm AFPI mehr als 23 Millionen Dollar ein, wie CNN berichtete. Fast ein Drittel davon kam von einem einzigen anonymen Spender. Die Gruppe ist nicht verpflichtet, die Identität ihrer Spender offenzulegen, und tut das auch nicht.

Nach eigenen Angaben hat die Gruppe seit ihrer Gründung Zuwendungen von Zehntausenden von Spendern erhalten. CNN berichtet, dass ein erheblicher Teil der Mittel von Großspendern stamme. Aus Steuerunterlagen gehe hervor, dass AFPI Spenden von Stiftungen erhalten habe, die mit wohlhabenden Geschäftsleuten oder deren Nachlässen verbunden seien. Dazu zählten etwa Zuwendungen der Jackson Howard Foundation (304.000 US-Dollar), der Leandro P. Rizzuto Foundation (260.000 US-Dollar), der Dunn Foundation (250.000 US-Dollar) und der Herche Family Foundation (200.000 US-Dollar).

Wie eng ist die Verbindung zu Trump?

Aktuell ist ein Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des ehemaligen Präsidenten zu beobachten. Die America-First-Thinktanker sind nicht die einzigen, die Blaupausen für eine zweite Amtszeit von Trump erstellen. Es gibt mehrere Gruppen mit einer ähnlichen Mission.

Ein guter Kenner der Washingtoner Thinktank-Szene, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagt: „Es gibt zwei Anlaufstellen, wenn man Trump beeinflussen will: das America First Policy Institute und die Heritage Foundation. Man kann sagen, America First ist Trumps Denkfabrik.“

Beide Thinktanks betonen, kein Teil der Trump-Kampagne zu sein. Trumps Wahlkampfteam gab in Statements immer wieder an, dass die einzige von Trump unterstützte Politik jene sei, die er selbst formuliere. Aber die führenden Mitarbeiter der beiden Thinktanks stehen nach eigenen Angaben in regelmäßigem Austausch mit ihm.

„Wir hoffen, dass er [Trump] auf derselben Linie liegt“, sagt Fleitz der Nachrichtenagentur AP über die Politikempfehlungen seines Buches. „Wir sprechen nicht für ihn, aber ich denke, er wird es gutheißen“, führt er aus. Er hoffe, dass das Buch als „intellektuelles Fundament für den America-First-Ansatz“ zur nationalen Sicherheit dienen werde. Es sei „einfach zu benutzen“.

Wie ist das Verhältnis zur Republikanischen Partei?

„Viele Republikaner sind sehr beunruhigt über die Haltung einiger führender Politiker in Bezug auf die Ukraine sowie auf die Nato, dem erfolgreichsten Militärbündnis der Geschichte“, sagt Madden. „Das ist besorgniserregend für eine Partei, die 60 Jahre lang für eine konservative Haltung zur Nationalen Sicherheit und der Wirtschaft stand.“

Es gebe unter Republikanern starken Widerstand gegen das Engagement der „America First”-Ideologen, die für „Nationalismus und den Rückzug aus der Welt“ stünden – also dafür, „dass wir unsere Führungsrolle rund um den Globus nicht mehr wahrnehmen sollten“, erläutert Madden. Die Basis der Partei habe sich seit 2016 – dem Jahr, als Trump gewählt wurde – deutlich verschoben.

„Die republikanische Partei ist nicht mehr so stark von den Wählern aus den Vorstädten mit hohem Bildungsniveau abhängig“, erklärt Madden. Es seien jetzt mehr Wähler aus der Arbeiterklasse neu in die Partei gekommen. „Viele der republikanischen Neuwähler sagen, dass wir zuerst Amerika in Ordnung bringen müssen, bevor wir uns um die Außenpolitik der USA überall auf der Welt kümmern können.“

Der Stratege glaubt, dass die Auseinandersetzung über die grundlegende Frage, wo die USA ihre Prioritäten sehen sollten, innerhalb der republikanischen Partei noch viele Jahre andauern wird. „Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei.“