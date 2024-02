Die wichtigsten Termine der US-Wahl Wie es nach South Carolina weitergeht

Auch wenn Joe Biden und Donald Trump als die nahezu unvermeidlichen Kandidaten gelten: Wer tatsächlich bei der Präsidentenwahl am 5. November antritt, wird in den Vorwahlen zwischen Januar und Juni entschieden.

Biden und Trump müssen die nötige Zahl von Delegiertenstimmen für die Nominierung auf ihren Parteitagen im Sommer erringen: 1969 bei den Demokraten, 1215 bei den Republikanern.

Wo stehen die nächsten Vorwahlen bei Demokraten und Republikanern an? Wo werden sie als Primary, wo als Caucus organisiert?

Wie viele Delegierte werden jeweils vergeben? Wann können Joe Biden und Donald Trump die nötige Delegiertenzahl sicher haben? Eventuell haben sie bereits nach dem Super Tuesday am 5. März einen nahezu uneinholbaren Vorsprung. Ende März dürfte die Kandidatenfrage entschieden sein.

Hier eine Übersicht über die Termine und die bisherigen Ergebnisse.

1 Nevada (D), 6. Februar

Nur Demokraten, Primary, 36 Delegierte.

2 Nevada (R), 8. Februar

Nevada, nur Republikaner, Caucus, 26 Delegierte.

Vigin Islands, nur Republikaner, Caucus, 4 Delegierte.

3 Anhörung am Supreme Court (8. Februar)

In Colorado und Maine haben die Wahlaufsichten beschlossen, Donald Trump von den Stimmzetteln zu streichen, weil er sich an einem Aufstand gegen die demokratische Ordnung beteiligt und damit der Verschwörung gegen die USA schuldig gemacht habe. Gemeint ist seine Rollen beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

In beiden Staaten ruht aber die Wirksamkeit dieser Entscheidung. Die Obersten Richter der USA hören die Argumente beider Seiten am 8. Februar an. Die Entscheidung des Supreme Court, ob Trump ausgeschlossen werden kann oder nicht und ob Einzelstaaten das überhaupt entscheiden können, wäre bindend für das ganze Land.

4 South Carolina (R), 24. Februar

Nur Republikaner, Primary, 50 Delegierte.

5 Michigan, 27. Februar

Demokraten, Primary, 117 Delegierte.

Republikaner, Primary, 16 von 55 Delegierten.

6 Idaho, Michigan, Missouri (alle R), 2. März

Idaho, nur Republikaner, Caucus, 32 Delegierte

Michigan, Republikanischer Parteitag, restliche 39 von 55 Delegierten

Missouri, nur Republikaner, Caucus, 54 Delegierte.

7 Washington DC (R), 3. März

Nur Republikaner, Primary, 19 Delegierte.

8 Super Tuesday, 5. März

Bei den Demokraten werden 1421 Delegierte vergeben:

Alabama, Primary, 52 Delegierte

American Samoa, Caucus, 6 Delegierte.

Arkansas, Primary, 31 Delegierte.

Colorado, Primary, 72 Delegierte.

Iowa, Caucus, 41 Delegierte.

Kalifornien, Primary, 424 Delegierte.

Maine, Primary, 24 Delegierte.

Massachusetts, Primary, 92 Delegierte.

Minnesota, Primary, 75 Delegierte.

North Carolina, Primary, 116 Delegierte.

Oklahoma, Primary, 36 Delegierte.

Tennessee, Primary, 63 Delegierte.

Texas, Primary, 244 Delegierte.

Utah, Primary, 30 Delegierte.

Vermont, Primary, 16 Delegierte.

Virginia, Primary, 99 Delegierte.

Bei den Republikanern werden 874 Delegierte vergeben:

Alabama, Primary, 50 Delegierte

Alaska, Caucus, 29 Delegierte.

American Samoa, Caucus, 9 Delegierte.

Arkansas, Primary, 40 Delegierte.

Colorado, Primary, 37 Delegierte.

Kalifornien, Primary, 169 Delegierte.

Maine, Primary, 20 Delegierte.

Massachusetts, Primary, 40 Delegierte.

Minnesota, Primary, 39 Delegierte.

North Carolina, Primary, 74 Delegierte.

Oklahoma, Primary, 43 Delegierte.

Tennessee, Primary, 58 Delegierte.

Texas, Primary, 161 Delegierte.

Utah, Caucus, 40 Delegierte.

Vermont, Primary, 17 Delegierte.

Virginia, Primary, 48 Delegierte.

9 Mini Super Tuesday 1, 12. März

Bei den Demokraten werden 254 Delegierte vergeben:

Democrats Abroad, Primary, 13 Delegierte.

Georgia, Primary, 108 Delegierte.

Mississippi, Primary, 35 Delegierte.

Northern Mariana Primary, 6 Delegierte.

Washington, Primary, 92 Delegierte.

Bei den Republikanern werden 161 Delegierte vergeben:

Georgia, Primary, 59 Delegierte.

Hawaii, Caucus, 19 Delegierte.

Mississippi, Primary, 40 Delegierte.

Washington, Primary, 43 Delegierte.

10 Northern Mariana, Guam (beide R), 15./16. März

Northern Mariana, nur Republikaner, Caucus, 9 Delegierte.

Guam, nur Republikaner, Caucus, 9 Delegierte.

11 Mini Super Tuesday 2, 19. März

Bei den Demokraten werden 603 Delegierte vergeben:

Arizona, Primary, 72 Delegierte.

Florida, Primary, 224 Delegierte.

Illinois, Primary, 147 Delegierte.

Kansas, Primary, 33 Delegierte.

Ohio, Primary, 127 Delegierte.

Bei den Republikanern werden 350 Delegierte vergeben:

Arizona, Primary, 43 Delegierte.

Florida, Primary, 125 Delegierte.

Illinois, Primary, 64 Delegierte.

Kansas, Primary, 39 Delegierte.

Ohio, Primary, 79 Delegierte.

12 Louisiana (D, R), Missouri (D), 23. März

Demokraten:

Louisiana, Primary, 48 Delegierte.

Missouri, Primary, 64 Delegierte.

Republikaner:

Louisiana, Primary, 47 Delegierte.

13 Mini Super Tuesday 3, 2. April

Bei den Demokraten werden 382 Delegierte vergeben:

Connecticut, Primary, 49 Delegierte.

Deleware, Primary, 17 Delegierte.

New York, Primary,220 Delegierte.

Rhode Island, Primary, 21 Delegierte.

Wisonsin, Primary, 75 Delegierte.

Bei den Republikanern werden 195 Delegierte vergeben:

Connecticut, Primary, 28 Delegierte.

Deleware, Primary, 16 Delegierte.

New York, Primary, 91 Delegierte.

Rhode Island, Primary, 19 Delegierte.

Wisonsin, Primary, 41 Delegierte.

14 Alaska, Hawaii, North Dakota, (alle D); 6. April

Alaska, Primary, 14 Delegierte.

Hawaii, Primary, 22 Delegierte.

North Dakota, Primary, 13 Delegierte.

15 Späte Vorwahlen mit geringer Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt werden in beiden Parteien rund Dreiviertel der Delegiertenstimmen vergeben sein. Die noch folgenden Vorwahlen haben voraussichtlich kaum noch Bedeutung für die Kandidatenkür.

Bei den Demokraten folgen noch:

13. April, Wyoming, Caucus, 12 Delegierte.

23. April, Pennsylvania, Primary, 146 Delegierte.

28. April, Puerto Rico, Primary, 51 Delegierte.

7. Mai, Indiana, Primary, 67 Delegierte.

14. Mai, Maryland, Primary, 81 Delegierte.

14. Mai, Nebraska, Primary, 25 Delegierte.

14. Mai, West Virginia, Primary, 20 Delegierte.

21. Mai, Kentucky, Primary, 45 Delegierte.

21. Mai, Oregon, Primary, 56 Delegierte.

25. Mai, Idaho, Caucus, 20 Delegierte.

4. Juni, Washington DC, Primary, 17 Delegierte.

4. Juni, Montana, Primary, 17 Delegierte.

4. Juni, New Jersey, Primary, 107 Delegierte.

4. Juni, New Mexiko, Primary, 29 Delegierte.

4. Juni, South Dakota, Primary, 14 Delegierte.

8. Juni, Guam, Caucus, 6 Delegierte.

8. Juni, Virgin Islands, Caucus, 6 Delegierte.

Bei den Republikanern folgen noch:

20. April, Wyoming, Caucus, 29 Delegierte.

21. April, Puerto Rico, Primary, 23 Delegierte.

23. April, Pennsylvania, Primary, 67 Delegierte.

7. Mai, Indiana, Primary, 58 Delegierte.

14. Mai, Maryland, Primary, 37 Delegierte.

14. Mai, Nebraska, Primary, 36 Delegierte.

14. Mai, West Virginia, Primary, 32 Delegierte.

21. Mai, Kentucky, Primary, 46 Delegierte.

21. Mai, Oregon, Primary, 31 Delegierte.

4. Juni, Montana, Primary, 31 Delegierte.

4. Juni, New Jersey, Primary, 12 Delegierte.

4. Juni, New Mexiko, Primary, 22 Delegierte.

4. Juni, South Dakota, Primary, 29 Delegierte.

16 Erreichte Delegiertenzahl bisher

Bei den Demokraten:

Joe Biden 55. Von der Parteiführung anerkannte Delegierte wurden erst ab der Vorwahl in South Carolina am 3. Februar bestimmt.

Bei den Republikanern:

Donald Trump 33, Nikki Haley 17, Ron DeSantis 9, Vivek Ramaswamy 3 nach Iowa und New Hampshire.

17 Convention der Republikaner

Die Republikaner halten ihren Nominierungsparteitag vom 15. bis 18. Juli in Milwaukee (Wisconsin) ab, der Heimatstadt der legendären Motorradmarke Harley-Davidson.

18 Convention der Demokraten

Die Demokraten kommen zu ihrem Nominierungsparteitag vom 19. bis 22. August in Chicago (Illinois), zusammen.

19 Präsidentenwahl, 5. November

Die Präsidentenwahl ist landesweit am 5. November. Parallel werden die Kongressabgeordneten, ein Drittel der US-Senatoren sowie viele regionale und lokale Amtsträger neu gewählt.