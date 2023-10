Diskussion um EU-Erweiterung Scholz fordert Reformen, Baerbock mahnt zur Eile

Die Europäische Union muss vor der geplanten Erweiterung nach Ansicht von Kanzler Olaf Scholz erst reformiert werden. Die Entscheidungsstrukturen innerhalb der EU müssten geändert werden, sagte der SPD-Politiker Scholz am Freitag vor Beginn des informellen EU-Gipfels im spanischen Granada.

„Es kann bei Steuern und der Außenpolitik nicht bei der Einstimmigkeit bleiben“, sagte er. Deshalb sei es gut, dass die 27 EU-Staats- und Regierungschefs auf dem informellen Gipfel ohne Entscheidungsdruck mit der Debatte über nötige Reformen beginnen würden.

Auch über die künftige Größe der Kommission und die Sitzverteilung im Europäischen Parlament müsse geredet werden, fügte Scholz hinzu. Es könne nicht sein, dass die EU bei weiteren Beitritten „einfach die Kommission erweitert und neue Ministerien erfindet“. Die Handlungsfähigkeit der EU müsse auf jeden Fall gewährleistet sein. Deshalb habe er mit seiner Europa-Rede in Prag im Januar diese Debatte anstoßen wollen.

Für eine Aufnahme in die EU haben sich acht Staaten beworben - neben der Ukraine, der Republik Moldau und der Türkei die Balkanstaaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Im Raum steht auch eine Bewerbung von Georgien und dem Kosovo.

Orban bremst bei Ukraine-Beitritt

Während Scholz sowohl die EU-Perspektive für die Westbalkan-Staaten, die Ukraine und die Republik Moldau bekräftigte, bremste Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban in der Ukraine-Debatte. „Wir hatten noch nie den Beitritt eines Landes, das sich im Krieg befindet“, sagte Orban in Granada. Vor einer Entscheidung müsse erst ein strategisches Papier vorgelegt werden, was ein Beitritt bedeuten würde.

Orban erwähnte dabei sowohl die Kosten für ein EU-Mitglied Ukraine als auch Sicherheitsfragen. Es brauche erst eine Diskussion, dann eine Entscheidung, sagte er zu Forderungen in der EU, die Beitrittsgespräche bereits in diesem Jahr beginnen zu lassen.

Baerbock will schnelle Integration des westlichen Balkans

Unterdessen hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen im Kosovo eine schnellere Heranführung der Staaten des westlichen Balkans an die Europäische Union angemahnt. Es sei ein Anliegen der Bundesregierung, „dass wir die Integration des westlichen Balkans in die Europäische Union beschleunigen“, sagte Baerbock am Freitag vor Beratungen des sogenannten Berliner Prozesses in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Zugleich betonte die Grünen-Politikerin aber: „Es kann den Weg in die Europäische Union nur gemeinsam geben, es kann ihn nur geben in gegenseitigem Respekt, der territorialen Integrität.“

Der Berliner Prozess war bereits 2014, damals unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, ins Leben gerufen worden und soll die regionale Integration der sechs Westbalkan-Staaten und deren Heranführung an die Europäischen Union fördern. Einen Rückschlag für den Prozess gab es jüngst wegen neu aufgeflammter Spannungen zwischen Kosovo und Serbien. Die Außenminister Serbiens und des Kosovo sollten an den Beratungen in Tirana am Freitag teilnehmen. (Reuters)