Drei Jahre nach dem Brexit EU einigt sich mit Großbritannien über Nordirland

Wichtiger Schritt der Wiederannäherung: Nach monatelangen intensiven Verhandlungen haben sich Großbritannien und die EU auf eine neue Vereinbarung über den Status von Nordirland geeinigt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Sunak unterzeichneten das mehr als 100-seitige Dokument nach einem kurzen Abschlussgespräch am Montag in Windsor westlich von London.

Es handle sich um „ein wirklich fantastisches Resultat für alle Beteiligten“, sagte Nordirland-Staatssekretär Steve Baker. Unklar bleibt einstweilen, ob der Deal auch die Zustimmung der Brexit-Hardliner in der konservativen Regierungspartei finden wird.

Während Leyen am Nachmittag auf Schloss Windsor bei König Charles III zum Tee eingeladen war, fuhr Sunak nach London zurück, wo er am Abend dem Unterhaus Rede und Antwort stehen wollte. Die Augen der eigenen Fraktion sowie des gesamten Parlaments waren dabei vor allem auf zwei am Brexit gescheiterte Amtsvorgänger des jungen Premiers gerichtet.

Nordirland-Regelung soll Frieden in der Region wahren

Während Theresa May den Parteivorsitzenden unterstützen dürfte, ließ Boris Johnson schon vorab an seiner Skepsis keine Zweifel. Sunak-Loyalisten erinnerten den Ex-Premier deshalb an seine beträchtliche Mitverantwortung für die Probleme der jüngsten Zeit.

Anders als von Johnson stets behauptet, machte nämlich das von ihm unterzeichnete Nordirland-Protokoll die Handelsbarrieren zwischen dem britischen Teil Irlands und der britischen Insel zwingend notwendig. Die gleichzeitig mit dem Austrittsvertrag der Brexit-Insel vereinbarte Sonderregelung soll den Frieden in der einstigen Bürgerkriegsregion wahren.

Deshalb bleibt die Landgrenze zur Republik im Süden offen, was der katholisch-nationalistischen Bevölkerung wichtig ist. Um gleichzeitig die Integrität des Binnenmarktes zu gewährleisten, wurden zwischen Nordirland und Großbritannien Zoll- und Einfuhrkontrollen fällig, was die königstreu-protestantischen Unionisten verärgert.

Das Nordirland-Protokoll Das Nordirland-Protokoll regelt seitdem Brexit den Warenverkehr zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.

zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Um ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts zu verhindern, soll es auf der irischen Insel keine harte Landgrenze mit entsprechenden Grenzkontrollen geben.

mit entsprechenden Grenzkontrollen geben. Die eigentliche Zollgrenze liegt in der Irischen See. Nordirland bliebe so Teil des EU-Binnenmarkts und müsste dementsprechend einige EU-Regeln einhalten – ohne Teil der Europäischen Union zu sein.

und müsste dementsprechend einige EU-Regeln einhalten – ohne Teil der Europäischen Union zu sein. Zukünftig sollen Waren für Nordirland nur in Sonderfällen kontrolliert werden. Die Kontrollen für Waren, die aus Großbritannien nach Irland gelangen, bleiben bestehen.

werden. Die Kontrollen für Waren, die aus Großbritannien nach Irland gelangen, bleiben bestehen. Die nordirische Protestantenpartei DUP verweigerte bisher stets die Zustimmung.

Anlaufschwierigkeiten und allzu kleinliche Checks haben das Misstrauen dieser Bevölkerungsgruppe vergrößert. Deren größte Partei DUP verweigert seit mehr als einem Jahr die Beteiligung an der Belfaster Allparteien-Regierung, was die Provinz unregierbar macht.

Als einzige größere Partei befürwortete die aus einer fundamentalistischen Sekte hervorgegangene Gruppierung 2016 den Brexit und befand sich damit in der Minderheit – 56 Prozent der Nordiren wollten in der EU bleiben.

Hardliner der Torys bleiben skeptisch

Geduldig hat EU-Chefverhandler Maros Sefcovic die Hardliner beiseitegeschoben und mit den Briten einen tragfähigen Kompromiss ausgehandelt. Zukünftig soll es für die Wareneinfuhr aus Großbritannien nach Nordirland zwei Wege geben: Was für den Verbrauch im britischen Nordosten Irlands gedacht ist, wird nur noch in Sonderfällen kontrolliert. Hingegen bleibt es bei den Kontrollen für Waren, die in die irische Republik und damit den EU-Binnenmarkt weitergeleitet werden.

Die Briten haben europäischen Kontrolleuren den automatischen Datenaustausch zugestanden. Zudem wird die sogenannte Trusted Traders-Regelung bewährten und als integer eingestuften Firmen das Leben erleichtern.

DUP-Chef Jeffrey Donaldson hüllte sich auf dem Weg ins Unterhaus in Schweigen: Er wolle den Text erst einmal genau studieren. Andere scheinen an Details weniger interessiert zu sein. Für die Brexit-Hardliner der Torys, die sich Europäische Reformgruppe (ERG) nennen, darf EU-Recht „ebenso wenig in Nordirland eine Rolle spielen wie in England, Schottland und Wales“, hat ERG-Chef Mark Francois der BBC erläutert und hinzugesetzt: „Wir sind ja nicht dumm.“

Da sind viele in Nordirland anderer Meinung. Die Vorsitzende der konfessions-übergreifenden Alliance-Party, Naomi Long, gibt den konservativen Fundis gern Nachhilfe-Unterricht: „Wir sind nun mal ein besonderer Teil des Vereinigten Königreichs.“

Auch innerhalb der Torys sind sich viele der geografischen und historischen Besonderheit des irischen Nordostens bewusst. Ex-Premier John Major beispielsweise tut die Beteiligung des Europäischen Gerichtshofs EuGH bei der Einhaltung der Binnenmarkt-Regeln als „winzig und gelegentlich“ ab.

Dadurch werde die Demokratie nicht gefährdet. Diese Gefahr bestehe viel mehr darin, das Belfaster Parlament weiter zu blockieren: „Dann wird die Demokratie verschwendet.“

Jenseits des leidigen Nordirland-Problems soll die neue Vereinbarung eine Entspannung zwischen London und Brüssel befördern, die durch das gemeinsame Eintreten für die Ukraine bereits begonnen hat.

Die Rede ist von Reiseerleichterungen für die hochpopulären britischen Rock- und Popbands, deren Tourneen auf dem Kontinent jetzt durch tiefes bürokratisches Gestrüpp führen. Auch könnten sich die Briten wieder – ein Herzensanliegen vieler Wissenschaftler - am Milliarden-schweren Horizon-Programm beteiligen.

