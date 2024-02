Dritte Eruption in anderthalb Monaten Wieder Vulkan im Südwesten Islands ausgebrochen

In Island ist am Donnerstag ein Vulkan ausgebrochen. Am Morgen habe ein kleines Erdbeben nordöstlich von Sýlingarfell begonnen, erklärte Islands Meteorologisches Institut IMO. Kurz darauf habe in dem Gebiet eine Eruption begonnen. Live-Videobilder zeigten glühende Lava, die aus einer Spalte austrat und eine in den Himmel aufsteigende Rauchwolke erleuchtete. Es ist der dritte Vulkanausbruch auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands seit dem 18. Dezember.

Einer ersten Einschätzung der Küstenwache zufolge ereignete sich die Eruption im gleichen Gebiet wie die vom 18. Dezember, teilte IMO weiter mit. Die Spalte sei etwa drei Kilometer lang. Das Meteorologische Institut hatte zuletzt einen bevorstehenden Ausbruch vorhergesagt.

Es ist der sechste Vulkanausbruch in Island innerhalb von zwei Jahren. Der letzte Ausbruch hatte sich am 14. Januar in der Nähe des 4000-Einwohner-Ortes Grindavik ereignet, der evakuiert worden war.

Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Der Inselstaat im Nordatlantik liegt auf dem sogenannten Mittelatlantischen Rücken, der die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte trennt. (AFP)