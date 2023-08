Dysfunktionale Weltmacht „ Ein gefährliches Jahr für die Politik in Amerika“

Die USA steuern auf die auf die nächste stürmische Wahl zu – und die Stimmung ist entsprechend düster. Laut einer am 1. August veröffentlichten Umfrage der New York Times sind nur 23 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass sich das Land auf dem „richtigen Weg“ befinde, und 65 Prozent sagen, dass es in die „falsche Richtung“ gehe.