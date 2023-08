Russisches Flugzeug abgestürzt Wagner-Chef Prigoschin stand auf der Passagierliste

In Russland ist einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge ein Flugzeug abgestürzt. Dabei seien zehn Menschen ums Leben gekommen, hieß es am Mittwoch. Unter Berufung auf die Flugbehörde hieß es, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, stehe auf der Passagierliste. Mehr dazu in Kürze. (AFP)