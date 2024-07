Ein rechtes, radikales Oberstes Gericht Der Supreme Court zeigt, was den USA unter Trump droht

„Humor ist die Höflichkeit der Verzweiflung.“ Das Bonmot stammt vom französischen Karikaturisten Chaval – bürgerlich Yvan Francis Le Louam. Er schied 1968 viel zu früh aus dem Leben.

Auf einer seiner Karikaturen ist ein Mann zu sehen, der auf einen Abgrund zuläuft auf der Flucht vor einem wild gewordenen Nashorn. Unter der Karikatur steht: „Mann, praktisch verloren, falls er nicht träumt.“

Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen sind kein Traum. Trotzdem schlafwandeln die Demokraten. Die Stimmung illustriert ein alter Spruch, der jetzt oft zitiert wird: „Denial ist not a river in Egypt“ (die zweite Silbe von „denial“ spricht sich aus wie „Nile“, also Nil).

Ronald Reagan patzte ebenfalls in einer TV-Debatte und wurde Präsident

Joe Biden, sagen die Wortführer der Demokraten, sei der Einzige, der Donald Trump schlagen könne. Deshalb müsse an dem 81-Jährigen festgehalten werden, trotz seiner verheerenden Aussetzer in der TV-Debatte. Gibt es ein blamableres Urteil über den Zustand der eigenen Partei? Denn das heißt ja: Biden ist der beste Kandidat, den diese große, traditionsreiche Partei aufzustellen vermag. Diese Aussage ist nicht nur peinlich für die Partei, sondern auch eine Beleidigung in Richtung all jener, die eine Alternative sein könnten.

Bidens Auftritt in der TV-Debatte, auch das sagen die Wortführer der Demokraten, sei einmalig gewesen und werde sich nicht wiederholen. Ronald Reagan patzte ebenfalls in der TV-Debatte, das war 1984, und kam dann wieder zurück. Auch Barack Obama verlor, das war 2012, und wurde später zum Präsidenten gewählt.

Biden auswechseln? Das bringt Chaos

Stimmt. Bloß lagen Reagan und Obama in Umfragen vorn, während Biden, der seit vielen Monaten in Umfragen hinten liegt, dringend einen Sieg gebraucht hätte, um sich noch Hoffnung machen zu können. Ab jetzt wird jeder seiner Schritte, jede Gestik, jedes Wort bis zum Wahltag am 5. November nur noch unter einer Perspektive wahrgenommen: Ist er nicht doch zu alt, um noch vier weitere Jahre das Land zu regieren?

Wir können Biden nicht auswechseln, ohne Chaos in der Partei zu produzieren, beteuern die Wortführer der Demokraten. Aber welches Chaos kann größer sein als das, was Amerika und der Welt droht, falls Trump die Wahl gewinnt? Noch sind vier Monate Zeit, um einen anderen Kandidaten aufzubauen und sich hinter ihm oder ihr zu versammeln – sei es Vizepräsidentin Kamala Harris, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, oder der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker.

Stattdessen bunkert Biden sich ein und lässt sich am vehementesten von seiner Ehefrau, Jill Biden, verteidigen. Dabei müsste er wissen: Die Debatte reißt nicht ab. Die Bedenken bezüglich seiner Eignung als künftiger Präsident werden eher zu- als abnehmen. Die ersten Umfragen nach der TV-Debatte verstärken die Skepsis und lassen sich nicht als „vorübergehend“ kleinreden.

Nun hat der Supreme Court ein historisches Urteil gefällt, demzufolge Trump für offizielle Handlungen, die er als Präsident begangen hat, nicht strafrechtlich belangt werden kann. Damit zerbröselt wohl das Argument, der Kandidat der Republikaner sei ein Krimineller, der beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gegen die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten opponiert habe. Juristisch hart wird dieser Vorwurf nicht mehr erhoben werden können.

Bleibt zuletzt der Supreme Court als solcher. Dessen Voten über Abtreibung, Obdachlosigkeit und Immunität zeugen von einer Radikalität, die die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die durch Trumps Personalentscheidungen herbeigeführte konservative 6:3-Mehrheit nährt die Sorgen um eine gesamtgesellschaftliche kulturelle Rolle rückwärts.

Auf dieses Thema werden die Demokraten ihren Wahlkampf fokussieren müssen. Eine Mehrheit der Amerikaner will eine solche Rolle rückwärts nicht. Joe Biden als Kandidat zu ersetzen, mag eine komplizierte politische Operation sein. Aber wer sie scheut, riskiert die Herrschaft einer Minderheit, angeführt von einem Präsidenten, der sich wie ein Monarch inszeniert.

„Mann, praktisch verloren, falls er nicht träumt“: Die Demokraten, die jetzt nicht aufwachen, laufen weiter auf den Abgrund zu.