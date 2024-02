Eine der Expertinnen ist höchst umstritten UN-Fachleute erheben schwere Anschuldigen gegen Israels Militär

Israelische Soldaten sollen UN-Sachverständigen zufolge schwerste Übergriffe gegenüber Frauen und Mädchen im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland begangen haben.

Es gebe Berichte, nach denen schutzsuchende Frauen in Gaza mit ihren Kindern gezielt getötet worden seien, obwohl sie sich angeblich durch das Zeigen eines weißen Tuchs als gewaltlos zu erkennen gegeben hätten, teilte das UN-Menschenrechtsbüro in Genf am Montag mit. Andere Vorwürfe sprächen von sexuellen Erniedrigungen bis hin zu Vergewaltigung.

Die zuständigen Sonderberichterstatterinnen und Expertinnen bewerteten die Anschuldigungen als „glaubwürdig“, gingen aber nicht weiter darauf ein, woher diese stammten und wer sie erhoben hatte.

Gaza und Westjordanland: Auch von sexuellen Übergriffe die Rede

Hunderte palästinensische Frauen und Mädchen sollen den Angaben zufolge seit dem 7. Oktober in Gaza und im Westjordanland willkürlich inhaftiert worden sein; viele hätten eine erniedrigende Behandlung erlitten. So seien ihnen Essen und Medizin, aber auch Hygieneartikel während der Menstruation verweigert worden. In einem Fall seien Frauen in Gaza angeblich in einem Käfig ohne Nahrung und Schutz vor Regen und Kälte festgehalten worden.

Beunruhigt äußerten sich die Fachleute über sexuelle Übergriffe. Weibliche Gefangene hätten sich bei Durchsuchungen vor israelischen Militärs nackt ausziehen müssen. Mindestens zwei Palästinenserinnen seien vergewaltigt, andere mit sexueller Gewalt bedroht worden. Fotos der Demütigungen durch israelische Soldaten seien auch im Internet gelandet. Die geschilderten Vorfälle deuteten auf schwerste Völkerrechtsverbrechen hin, für die der Internationale Strafgerichtshof zuständig ist, hieß es.

Israelische Soldaten fahren einen Panzer an der Grenze zum Gazastreifen. Die Vereinten Nationen formulieren schwere Vorwürfe gegen Israels Armee. © picture alliance/dpa/AP

Israel bestreitet Vorwürfe

Die israelische Botschaft in der UN nannten die Behauptungen „unbegründet“. Bei den israelischen Behörden sei keine Beschwerde eingegangen, aber Israel sei weiterhin bereit, alle konkreten Behauptungen über Fehlverhalten seiner Sicherheitskräfte zu untersuchen, wenn glaubwürdige Anschuldigungen und Beweise vorgelegt werden.

Die UN-Experten hätten zu „schrecklichen sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt, die von der Hamas am und nach dem 7. Oktober verübt wurde, geschwiegen“, hieß es. „Es ist klar, dass die Mitunterzeichner nicht durch die Wahrheit, sondern durch ihren Hass auf Israel und sein Volk motiviert sind.“

Zu den Unterzeichneten gehört unter anderem die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den Palästinensergebieten, Francesca Albanese, die unter anderem gesagt hatte, der Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober sei nicht antisemitisch gewesen. (Tsp, KNA)