Einen Tag vor wichtigen Vorwahlen Trump-Prozess zu versuchtem Wahlbetrug soll im März 2024 beginnen

Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug in Washington soll am 4. März 2024 beginnen. Trump wollte einen Start im Jahr 2026. Die zuständige Richterin legte bei einer Anhörung am Montag in der US-Hauptstadt den Termin fest, wie die „Washington Post“ und der Fernsehsender CNN übereinstimmend aus der Sitzung berichteten. Am 5. März finden zahlreiche Vorwahlen für den Präsidentschaftsbewerber der Republikaner statt. Trump führt gegen seine Rivalen aus der Konservativen Partei derzeit deutlich. (dpa)

