Er wollte eine Synagoge anzünden Französische Polizei erschießt Mann in Rouen

In der französischen Normandie hat ein Mann offenbar eine Synagoge anzuzünden versucht. Polizisten hätten ihn erschossen, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Freitagmorgen auf X, vormals Twitter, mitteilte. „In Rouen hat die Nationalpolizei am frühen Morgen eine bewaffnete Person neutralisiert, die offensichtlich die Synagoge der Stadt in Brand setzen wollte“, schrieb er. Er gratuliere den Polizisten zu ihrem Mut und ihrer Reaktionsfähigkeit.

Berichten des Senders franceinfo zufolge wurde am frühen Morgen die Polizei gerufen, weil Rauch aus der Synagoge der Stadt in der Normandie aufgestiegen war. Als die Beamten dort ankamen, entdeckten sie demnach einen Mann, der mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet war und auf sie zuging. Daraufhin schoss einer der Polizisten. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (Tsp, dpa)

