Tagesspiegel Plus Erdoğan provoziert nach Berlin-Besuch : Türkischer Präsident wirft Westen „Imperialismus“ in Nahost vor

Erdoğan lässt sich nach seinem Deutschlandbesuch als Weltenlenker und Kämpfer für die gerechte Sache feiern – und erneuert seine Kritik an Israel. In der Türkei kommt das gut an.