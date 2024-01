Erlebnisbericht einer Palästinenserin aus dem Gazastreifen „Sie sagten: Flieh mit deinen Kindern, damit zumindest ein Teil unserer Familie überlebt“

Zehntausende Menschen sind in den vergangenen drei Monaten gestorben oder wurden verletzt. Ein Großteil der Häuser wurde zerstört. Und Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht, seitdem die israelische Armee im Gazastreifen einen Krieg gegen die Hamas führt, die den Terrorangriff am 7. Oktober begangen hat. Die 30-jährige Palästinenserin Karima und ihre Familie gehören zu den Menschen, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren haben und als Familie auseinandergerissen wurden. Was sie seit dem Überfall erlebt hat, hat sie uns am Telefon erzählt. Ein Protokoll.