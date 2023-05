Ermittlungen zur Russland-Affäre War das FBI zu streng mit Trump?

Der US-Sonderermittler John Durham hat das Vorgehen der Bundespolizei FBI in der sogenannten Russlandaffäre kritisiert. Dabei ging es um mögliche Kontakte zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und Russland im Jahr 2016. „Weder die US-Strafverfolgungsbehörden noch die Geheimdienste scheinen zu Beginn der Untersuchung über konkrete Beweise für geheime Absprachen verfügt zu haben“, heißt es in dem 300-seitigen Bericht, den der Ermittler am Montag vorgestellt hat.