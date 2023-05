Eskalationsgefahr nach Drohnenangriff auf Moskau „Die russische Führung blamiert sich vor ihren Bürgern“

Drohnenangriffe auf die Umgebung des Kreml und auf Villenviertel der russischen Elite am Dienstag, Vorstöße auf russische Grenzstädte wie Belgorod in der vergangenen Woche: Läuft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aus dem Ruder, greift russisches Gebiet an und riskiert damit eine Eskalation, die westlichen Verbündeten von Deutschland bis zu den USA ausdrücklich verhindern wollen?

Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Regierungsmitglieder betonen regelmäßig, sie lieferten an Kiew Waffen für die Selbstverteidigung. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, stellte vor wenigen Tagen klar: „Wir unterstützen keine Angriffe innerhalb Russlands. Punkt.“

Berlin und Washington sagen, ihr oberstes Ziel sei es, eine Ausweitung des Kriegsgeschehens in der Ukraine zu verhindern. Die Eroberung russischen Gebiets verbiete sich.

Empörung oder Sorge sind im Westen wenig zu spüren

Wie passt das zu den vermehrten Angriffen von Zielen auf russischem Gebiet? Bricht Selenskyj bewusst Auflagen, die westliche Staaten bei den Waffenlieferungen gemacht haben, und testet aus, wie weit er gehen kann, ohne die Unterstützung zu verlieren?

„Wir unterstützen keine Angriffe innerhalb Russlands. Punkt.“ Karine Jean-Pierre, Sprecherin des Weißen Hauses

Von Empörung oder Sorge um eine Eskalation ist unter westlichen Politkern und Militärexperten wenig zu spüren. Der britische Außenminister James Cleverly betonte nach dem Angriff auf Moskau, die Ukraine habe das Recht, sich „auch jenseits ihrer Grenzen zu verteidigen“ und Ziele in Russland „anzugreifen, um die russische Angriffsfähigkeit zu unterminieren“.

Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte am Dienstagabend in Berlin: „Niemand wird der Ukraine deshalb Vorwürfe machen. Ich rechne nicht mit einer Eskalation. Diese Angriffe haben keine entscheidende militärische Bedeutung.“

Die psychologische Bedeutung der Angriffe

Im Übrigen sei gar nicht klar, wer hinter den Attacken auf Moskau und Belgorod stecke. Zwar vermuten viele, dass die Ukraine beteiligt war, ergänzt Gabriel, aber „Kiew bestreitet das“. Die Vorfälle „haben vor allem psychologische Bedeutung und senden das Signal: Auch wir können hybride Kriegsführung wie Putin damals mit den grünen Männchen auf der Krim.“

„Die russische Führung blamiert sich vor ihren Bürgern“, analysiert der Militärexperte Nico Lange, früher Berater der damaligen CDU-Vorsitzenden und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, heute Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz. „Wenn sie nicht einmal Angriffe auf Moskau verhindern kann, verlieren die Bürger generell das Vertrauen, dass der Staat sie beschützen kann.“

Die Drohnenangriffe auf Moskau zeigen, dass der Kreml nicht unantastbar ist. © action press/Левчук Александра

Die „Verunsicherung der russischen Bevölkerung“ ist auch für Rüdiger von Fritsch das Hauptziel des Drohnenangriffs. „Die Führung ist doch nicht allmächtig.

Wenn [die russische Führung] nicht einmal Angriffe auf Moskau verhindern kann, verlieren die Bürger generell das Vertrauen, dass der Staat sie beschützen kann. Nico Lange, Militärexperte und Senior Fellow der Münchner Sicherheitskonferenz

Sie hat den angeblich größten Schutzschirm um Moskau aufgebaut, aber da kommen Drohnen durch“, sagte der Diplomat, der von 2014 bis 2015 Botschafter in Moskau war und am Dienstagabend mit Gabriel sein neues Buch „Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?“ in Berlin vorstellte.

Militärisches Vorgehen deckt Widersprüche auf

Nico Lange meint, dass Selenskyj mit seinem Vorgehen Widersprüche in der Kommunikation westlicher Regierungen gegenüber ihren Gesellschaften aufdecke. „Mir ist keine generelle Bitte von irgendjemandem bekannt, keine Angriffe auf russischem Gebiet durchzuführen.“

Militärische Ziele in Russland seien ohnehin durch das Völkerrecht gedeckt, zum Beispiel Munitionsdepots und Treibstofflager hinter der russischen Grenze, aus denen Putins Truppen in der Ukraine versorgt werden. Das sei Konsens im Westen.

Laut Experten sei es unverhältnismäßig der Ukraine bei ihrem militärischen Vorgehen Grenzen vorzuschreiben. © action press/Ukraine Presidency via Bestimage

„Es gibt Lieferländer, die sagen: Bitte benutzt Waffen, die wir liefern, nicht für Angriffe auf Ziele in Russland“, erläutert Lange. „Einige Partner äußern Sorge vor einer Eskalation und sagen der Ukraine: Bitte nicht Ziele in Russland oder auf der Krim angreifen. Das könnte schreckliche Folgen haben.“

Lange bewertet das als „Selbstabschreckung“ und meint: „Solche Aufforderungen ignoriert die Ukraine systematisch und zeigt damit, dass diese Ängste unbegründet sind.“

Er kritisiert: „Es passt schlecht zur Realität des Kriegs, der Ukraine künstliche politische Grenzen bei ihrem militärischen Vorgehen zu setzen. Die im Westen verbreitete Vorstellung, die Ukraine solle die russischen Truppen langsam aus den besetzten Gebieten verdrängen, ohne sie wirklich zu besiegen, ist unrealistisch.“

Das ist eine Grauzone. Diese Angriffe dienen psychologischen Zwecken. Nico Lange, Militärexperte

Die ukrainische Führung sei „kreativer im Denken. Und sie hat bessere Einblicke in die russische Psychologie und Kriegsführung als westliche Ratgeber.“

Aber sind Villenviertel der russischen Elite in Moskau und die Umgebung des Kremls überhaupt legitime militärische Ziele? Lange sagt: „Das ist eine Grauzone. Diese Angriffe dienen psychologischen Zwecken.“ Sie unterminiere in mehrfacher Weise die russische Fähigkeit zur Offensive.

Solche Aktionen gehörten zudem zur „Vorbereitung von Offensivoperationen. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und stiften Verwirrung. Der Gegner weiß nicht, wer dahintersteckt und was bezweckt wird. Es veranlasst Russland eventuell, militärische Kräfte zu verlegen.“