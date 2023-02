Estlands Geheimdienst warnt den Westen „Putin ist im Krieg mit dem gesamten westlichen Wertesystem“

Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine warnt der estnische Geheimdienst den Westen vor Nachlässigkeit. „Der größte Fehler, den der Westen heute machen könnte, ist, sich an den Krieg in der Ukraine zu gewöhnen“, mahnt der Chef des Auslandsnachrichtendiensts Kaupo Rosin in einem Schreiben, das dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.

