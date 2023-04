Europa und der Cyberspace Der Weltraum ist der neue Wilde Westen

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Vereinigten Staaten, China, Russland und Indien ihre Investitionen in Weltrauminfrastruktur massiv hochgefahren. Wenn Europa nicht bald aufwacht, besteht die reale Gefahr, dass wir im neuen Wettlauf um den Weltraum ins Hintertreffen geraten.

Dies könnte eine Katastrophe für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und sogar für unseren Planeten selbst bedeuten. In den vergangenen sechs Monaten war ich Mitglied einer hochrangigen Gruppe, die die Europäische Weltraumorganisation zur Zukunft der Erforschung des Weltraums durch Menschen und Roboter berät.

Im März haben wir unseren Bericht Raumfahrtagenturen aus ganz Europa vorgestellt. Unsere Botschaft war klar: Die Fähigkeit Europas, auf der Erde autonom zu handeln, wird zunehmend von unserer Fähigkeit abhängen, sicher und zuverlässig den Weltraum zu nutzen und dort zu agieren.

Anders Fogh Rasmussen ist ehemaliger Nato-Generalsekretär. Er war Sonderberater des damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und beriet Goldman Sachs. Zusammen mit Andrij Yermak, einem der engsten Vertrauten von Präsident Selenskyj, entwarf er 2022 den „Kyiv Security Compact“, ein Paket von Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Wie wichtig der Weltraum für unsere Sicherheit ist, können wir in der Ukraine in Echtzeit erleben. Als sich im vergangenen Jahr russische Truppen an der ukrainischen Grenze versammelten, wussten wir dank der Satellitenbilder davon. Diese lieferten den Beweis, dass ein Angriff unmittelbar bevorstand, und widerlegten die Lügen und Fehlinformationen des Kremls.

Das Weltall entscheidet über Erfolg auf dem Schlachtfeld

Während des gesamten Krieges entscheiden die weltraumgestützten Fähigkeiten über Erfolg oder Misserfolg auf dem Schlachtfeld. Die Satellitenkommunikation ermöglicht es den Truppen, mit ihren Befehlshabern in Verbindung zu bleiben, während die GPS-gesteuerte Artillerie der Ukraine hilft, punktgenaue Angriffe weit hinter den russischen Linien durchzuführen. Es ist der erste große Konflikt, bei dem beide Seiten in hohem Maße auf weltraumgestützte Fähigkeiten angewiesen sind. Es wird nicht der letzte sein.

Der Rückgriff auf Weltrauminfrastruktur birgt neue Risiken. Während dieses Krieges hat Russland wiederholt die kritische Infrastruktur der Ukraine angegriffen. Von Energienetzen bis hin zur Wasserversorgung ist offensichtlich nichts tabu. Das gilt auch für Anlagen im Weltraum.

In den ersten Tagen des Krieges hat Russland Angriffe auf die Satellitenkommunikationssysteme der Ukraine gestartet. Dabei handelte es sich um Cyberangriffe, aber wir wissen, dass Russland auch kinetische Angriffe im Weltraum durchführen kann. Dies hat es 2021 mit einem Test von Anti-Satelliten-Raketen in der erdnahen Umlaufbahn bewiesen.

Europa muss aufwachen

Russland hat deutlich gemacht, dass es westliche Unternehmen als Freiwild betrachtet. In einer Rede vor den Vereinten Nationen im vergangenen Jahr sagte ein hoher russischer Beamter: Kommerzielle Satelliten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten könnten „legitime Ziele für Vergeltungsschläge“ sein.

Dank Satellitenbildern, wie diesem, das bewaffnete Fahrzeuge Russlands hinter Gebäuden in Kyrylivka in der Ukraine zeigt, wurde klar, dass eine russische Invasion bevorsteht. © Foto: REUTERS/MAXAR TECHNOLOGY

Europa darf sich in dieser Frage nicht passiv verhalten. Die Verstärkung unserer sicheren Satellitennetze und der Schutz unserer weltraumgestützten Systeme müssen Priorität haben. Die jüngste EU-Weltraumstrategie für Sicherheit und Verteidigung ist ein guter Anfang, aber es muss noch mehr getan werden.

SPD-Fraktion will mehr Engagement im Weltraum In einem fünfseitigen Papier mit dem Titel „Deutschlands Rolle im Weltraum – Souverän. Exzellent. Resilient“ forderte die Fraktion am Dienstag, ein „nationales Weltraumgesetz“. Damit soll Investitionssicherheit geschafft werden – in Verbindung unter anderem mit Regelungen zum „Abbau von Bodenschätzen im Weltraum“. „Störungen der Weltrauminfrastruktur oder Datenübertragungen, ob an Satelliten oder Bodeninfrastruktur, durch menschengemachte oder umweltbedingte Einflüsse haben gravierende Folgen“, heißt es. „Ohne Weltrauminfrastruktur ist das Leben in einer modernen und vernetzten Industrienation nicht möglich.“ Gefordert wird die Unterstützung für Forschungsinitiativen im Weltraum, insbesondere, wenn sie Klima- und Umweltschutz dienen. Bessere Sensorik ermögliche präzisere Daten und könne Klimafolgen mit größerer Gewissheit vorhersagen. Eine Stabsstelle Raumfahrt soll im Bundeskanzleramt angesiedelt werden. Eigene Startkapazitäten und -plätze sowie eigene Trägerraketen und Satelliten sollen geschaffen werden.

Auch für unseren Wohlstand ist es von entscheidender Bedeutung, dass Europa in der Raumfahrt eine Führungsrolle übernimmt. Wir dürfen uns nicht von den Vereinigten Staaten oder, schlimmer noch, von China abhängig machen.

Europas Ziel sollte es sein, ein Drittel der künftigen globalen Raumfahrtindustrie zu kontrollieren. So können wir autonome Fähigkeiten entwickeln und einsetzen und unsere Zugangs- und Handlungsfähigkeit im Weltraum gewährleisten.

Elon Musk, Eigentümer von Space X drohte der Ukraine den Zugang zu seinen Starlink-Sattelilten zu verwehren. © dpa/Susan Walsh

Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie gefährlich es ist, im Weltraum von anderen abhängig zu sein. Dies wurde deutlich, als Elon Musk, der Eigentümer von Space X, damit drohte, der Ukraine den Zugang zu seinen Starlink-Satelliten zu verwehren, und auf Twitter einen "Friedensplan" verbreitete, der vorsah, dass Kiew große Teile seines Territoriums an Moskau abtritt. Wir dürfen uns nicht von den Launen oder Tweets von Milliardären abhängig machen.

Raumfahrt entscheidet über Europas Sicherheit und Wohlstand

Europa muss sich an die Spitze der Bemühungen um einen offenen Weltraummarkt stellen, der einen unangemessenen Verbrauch der begrenzten Weltraumressourcen verhindert und sicherstellt, dass die Unternehmen unter wirklich gleichen Bedingungen konkurrieren können.

Europa muss die öffentlichen Mittel aufstocken und private Investitionen in das europäische Raumfahrt-Ökosystem anregen. Tun wir dies nicht, riskieren wir die Abwanderung unserer besten Wissenschaftler und Ingenieure.

Europa eine führende Rolle in der Raumfahrt zu sichern, ist nicht nur entscheidend für unsere Sicherheit und unseren Wohlstand, sondern könnte sogar für die Zukunft der Menschheit selbst entscheidend sein.

Menschliche Aktivität im Weltraum nimm rasant zu

Die menschlichen Aktivitäten im Weltraum nehmen derzeit in rasantem Tempo zu. Im Jahr 2018 befanden sich gerade einmal 2.000 aktive Satelliten in der Umlaufbahn. Bis 2030 könnten es 100.000 sein. Dies ist auf den Start von Megakonstellationen von Satelliten durch Unternehmen wie SpaceX und Amazon zurückzuführen.

Die erdnahen Umlaufbahnen werden durch immer größere Objekte und immer mehr tödliche Trümmer gefährlich überlastet. Sowohl die Europäische Weltraumorganisation als auch die NASA haben vor der zunehmenden Gefahr von Kollisionen gewarnt.

Neue Regeln sind dringend erforderlich, um riskantes Verhalten zu verhindern. Idealerweise würden diese unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen entwickelt. Im derzeitigen geopolitischen Klima ist ein Konsens jedoch unmöglich.

Es ist an der Zeit, dass Europa die Führung übernimmt. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten verfügen über die nötigen Instrumente, um zu verhindern, dass der Weltraum zum Wilden Westen wird.

Erstens brauchen wir eine umfassende Modellierung, um zu verstehen, wieviel Aktivitäten unsere Umlaufbahnen aushalten können. Wir haben das für Seewege und den zivilen Luftverkehr berechnet, warum also nicht auch für den Weltraum?

Zweitens sollten die europäischen und nationalen Regulierungsbehörden die Macht des europäischen Binnenmarktes nutzen, um die Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln zu zwingen.

Die Europäischen Weltraumorganisation verfügt über genug Mittel, um selbst aktiv und unabhängig in der Luft- und Raumfahrt zu werden. © dpa/STEPHANE CORVAJA

Sie sollten klare Bedingungen für die Gewährung des Marktzugangs festlegen, um das Risiko von Kollisionen und der Entstehung von Trümmern zu verringern. Das europäische Weltraumgesetz ist eine Chance für Europa, in dieser Frage eine Führungsrolle zu übernehmen. Schließlich sollte Europa mit gleichgesinnten Partnern in der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die nachhaltige und sichere Nutzung des Weltraums zu fördern.

Im 21. Jahrhundert wird es für geopolitische Macht von zentraler Bedeutung sein, im Weltraum agieren zu können. Ein neuer Wettlauf um den Weltraum hat begonnen, während Europa noch dabei ist, seine Schnürsenkel zu binden.

Es ist noch nicht zu spät für uns, den Rückstand aufzuholen, aber dazu müssen die europäischen Politiker mutig sein. Wenn sie jetzt handeln, werden wir reicher und sicherer sein. Wenn sie es nicht tun, riskieren wir eine Katastrophe sowohl für Europa als auch für unsere Umlaufbahnen.