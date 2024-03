Tagesspiegel Plus Experten zu Bidens Rede zur Lage der Nation : „Amerikas Verbündete sind sicher beruhigt“

Es war seine vielleicht wichtigste Rede: Die „State of the Union“ sollte den Wahlkampf des US-Präsidenten in Schwung bringen – und Trump verhindern helfen. Wie Experten den Auftritt einschätzen.