Fast eine Milliarde Menschen durfte wählen Premier Modi steuert auf Sieg in Indien zu – Opposition gelingen Zuwächse

Nach Auszählung von einem Viertel der Stimmen nach der Parlamentswahl in Indien liegt die Partei von Premierminister Narendra Modi mit 39,9 Prozent in Führung.

Wie die Wahlkommission am Dienstag erklärte, kommen die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) und ihre Koalitionspartner auf mindestens 281 Sitze im Parlament - mehr als die 272, die für eine Mehrheit erforderlich sind.

Modis Sieg fällt aber womöglich nicht so hoch aus wie zunächst angenommen. Wie indische Fernsehsender berichten, könnte die Opposition unter Führung der Kongresspartei von Rahul Gandhi auf über 200 der 543 Sitze im Unterhause kommen und damit weit mehr als die für „INDIA“ angenommenen 120. Das Ergebnis soll noch im Laufe des Dienstags vorliegen.

Mehr als 968 Millionen Menschen waren im bevölkerungsreichsten Land der Welt zu den Urnen gerufen gewesen. Insgesamt gaben laut offiziellen Angaben rund 642 Millionen Wähler ihre Stimme ab. Die Wahl zur Lok Sabha, dem Unterhaus des Parlaments, war über mehrere Wochen abgehalten worden - vom 19. April bis zum vergangenen Samstag.

Premierminister Modi ist auch nach einem Jahrzehnt an der Macht in weiten Teilen der Bevölkerung populär. Der 73-jährige Modi könnte bei einem Sieg in dritter Amtszeit fünf weitere Jahre regieren. Seine Gegner sind durch interne Machtkämpfe und politisch motivierte Strafverfahren geschwächt.

Die Modi-Partei BJP setzt auf einen stark hindu-nationalistischen Kurs. Kritiker sowie die Opposition fürchten, dass sie im Falle einer erwarteten Wiederwahl versuchen könnte, die Verfassung des südasiatischen Landes zu ändern, um diesen Kurs weiter zu festigen.

Modi gab sich kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale am Wochenende siegessicher: „Ich kann mit Überzeugung sagen, dass eine Rekordzahl an Menschen in Indien für die Wiederwahl der Regierung gestimmt hat“, schrieb der Regierungschef auf der Plattform X.

Er hatte die Messlatte für einen Erfolg hoch gehängt: die von seiner BJP geführte Koalition werde mehr als 400 der 543 zur Wahl stehenden Sitze gewinnen und damit ihre Mehrheit ausbauen. (dpa, AFP, Reuters)