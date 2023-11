Granate explodiert Assistent des ukrainischen Armeechefs stirbt bei Geburtstagsfeier

Ein Adjutant des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj ist Medien in Kiew zufolge vermutlich durch eine Paketbombe getötet worden. „Heute ist mein Assistent und naher Freund an seinem Geburtstag im Kreis seiner Verwandten unter tragischen Umständen ums Leben gekommen“, teilte Saluschnyj am Montag bei Telegram mit.

In einem der Geburtstagsgeschenke von Gennadiy Chastiakov sei ein „unbekannter Sprengsatz“ detoniert, hieß es. Der Major hinterlasse seine Frau und vier Kinder.

„Es ist ein unbeschreiblicher Schmerz und ein schwerer Verlust für die Streitkräfte der Ukraine und für mich persönlich“, schrieb Saluschnyj weiter. „Seit Beginn der Invasion war Gennadiy eine verlässliche Stütze für mich und hat sein Leben voll und ganz den Streitkräften der Ukraine und dem Kampf gegen die russische Aggression gewidmet.“

In einer Mitteilung der Polizei war zuvor von „unachtsamem Umgang mit Munition“ die Rede gewesen. Dabei war unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte. Bei der Explosion im Gebiet Kiew soll ein Sohn des Mannes zudem schwer verletzt worden sein.

„Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ist dies ein tragischer Fall. Ihm wurde eine Geburtstagsgranate gegeben, von der eine bei unvorsichtigem Umgang explodierte“, hieß es aus ukrainischen Sicherheitskreisen.

Laut einem ukrainischen Medienbericht, sagte die Ehefrau des 39-jährigen Chastiakov, dass die Granate, die in den Händen ihres Mannes explodierte, in einer Geschenktüte war, die er mit nach Hause gebracht hatte. „Die Untersuchung läuft noch, aber bisher gibt es keinen Grund, über den Versuch oder die russische Spur zu sprechen.“

Saluschnyj hatte zuletzt durch Äußerungen beim britischen Magazin „The Economist“ für Schlagzeilen gesorgt, nach denen der ukrainische Verteidigungskampf gegen die russische Invasion zunehmend zu einem Stellungskrieg werde. Für seine detaillierten Ausführungen war der General vom Präsidentenbüro kritisiert worden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 20 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. (Tsp, dpa)