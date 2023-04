Beschwerde über Haftbedingungen US-Journalist Gershkovich erscheint erstmals vor Gericht in Moskau

Der festgenommene Reporter Evan Gershkovich ist an diesem Dienstag in einem Moskauer Gerichtssaal zu einer Berufungsverhandlung gegen seine Verhaftung und Inhaftierung in einem ehemaligen KGB-Gefängnis erschienen.

Gershkovich stand in einer Glas- und Metallkabine im Gerichtssaal, trug ein kariertes Hemd und hatte die Arme vor sich verschränkt. Der 31-Jährige lächelte und machte einen entschlossenen Eindruck, wie eine AFP-Reporterin berichtete.

Der russische Geheimdienst (FSB) hatte den Korrespondenten im vergangenen Monat in der Großstadt Jekaterinburg wegen Spionage festgenommen, die Vorwürfe weist er kategorisch zurück. Jetzt sitzt der Reporter in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft.

In Moskau verhandelt nun das Gericht über eine Beschwerde von Gershkovich gegen die Entscheidung, ihn im Moskauer Lefortovo-Gefängnis in Haft zu halten, während der Fall untersucht wird.

Bei der Anhörung geht es im Wesentlichen um die Frage, wie Gershkovich inhaftiert werden sollte, während er auf seinen Prozess wartet, und nicht um den Inhalt der Anklage, da die Ermittler noch an den Einzelheiten des Falls arbeiten.

US-Botschafterin Lynne Tracy hat am Montag erstmals den unter Spionage-Vorwürfen inhaftierten amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich im berüchtigten Lefortowo-Gefängnis in Moskau besucht. „Wir haben das erste Mal Zugang zu ihm seit seiner Festnahme vor knapp zwei Wochen erhalten“, schrieb die Diplomatin auf dem Botschafts-Twitter-Kanal.

Er fühlt sich gut, und bleibt stark.“ Gleichzeitig bekräftigte sie die Forderung nach „sofortiger Freilassung“ des Journalisten. (Reuters Moskau, AFP, dpa, theguardian.com, tsp)