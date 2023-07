Hamas reagiert mit Aufruf zur Mobilisierung Israel attackiert Ziele im Westjordanland – mehrere Tote

Bei einem großangelegten israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im Westjordanland sind mindestens fünf Palästinenser getötet worden. Rund zwei Dutzend weitere seien verletzt worden, davon fünf in kritischem Zustand, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mit.

Unklar war zunächst, ob es sich bei den Toten um Kämpfer militanter Islamisten oder unbeteiligte Anwohner handelte. Die Operation „Heim und Garten“, die sich nach israelischen Angaben gegen „terroristische Infrastruktur“ richtete, dauerte am frühen Montagmorgen noch an.

Die Region um Dschenin und das dazugehörende Flüchtlingslager mit rund 17.000 Einwohnern gelten seit Jahren als Hochburg militanter Palästinenser.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mehrere gezielte Luftangriffe in der Nacht hätten unter anderem ein Waffenlager, einen Versammlungsort für Terroristen und ein auch als Beobachtungsposten genutztes Kommando- und Kommunikationszentrum getroffen, teilte die Armee mit. Palästinensischen Berichten zufolge kam es in ganz Dschenin zu Stromausfällen.

Palästinensische Kämpfer bei einer Straßenschlacht gegen die israelische Armee. © AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Auf Videos waren mehrere zerstörte Straßen zu sehen. Auch das „Freedom Theatre“ im Zentrum der Stadt wurde getroffen, wie die Kultureinrichtung bestätigte.

Israels Armee war kurz nach den Luftangriffen mit rund 100 Militärfahrzeugen und Bodentruppen in die Stadt eingerückt. Palästinensischen Berichten zufolge kam es daraufhin zu gewaltsamen Kämpfen mit Bewohnern.

Während einer israelischen Militäroperation steigt Rauch über der Stadt Dschenin im Westjordanland auf. © dpa/Ayman Nobani

Der Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, verurteilte den israelischen Einsatz und sprach von einem „neuen Kriegsverbrechen“. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, „ihr beschämendes Schweigen zu brechen und ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen“.

Der israelische Armeesprecher Richard Hecht sagte, die Operation werde „so lange wie nötig“ dauern. Demnach konzentriere sich die Armee auf das Flüchtlingslager in Dschenin. Dort seien in der Nacht „mindestens sieben Terroristen neutralisiert“ worden. Unklar war, ob sie getötet wurden. Laut Hecht wurden mehrere Dutzend Angriffe auf Israelis von Bewohnern des Lagers ausgeführt.

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant teilte mit, die Armee werde in Dschenin weiter „proaktiv und entschlossen vorgehen“. Israels Verteidigungsapparat sei auf jedes Szenario vorbereitet.

Hamas ruft zur Mobilisierung der Palästinenser auf

Neben der im Gazastreifen herrschenden Hamas haben in den letzten Jahren auch der militante Islamische Dschihad sowie weitere lose Gruppierungen in Dschenin massiv an Einfluss gewonnen.

Die Hamas rief am Morgen zur Mobilisierung der Palästinenser im Westjordanland auf und sicherte ihren Kämpfern im Dschenin Unterstützung zu.

Ein Sprecher der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad teilte mit: „Solange diese Aggression nicht aufhört, werden die Reaktionsmöglichkeiten breit und umfassend sein“.

Straßenszene in Dschenin während der israelischen Militäroperation. © REUTERS/RANEEN SAWAFTA

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant teilte mit, die Armee werde in Dschenin weiter „proaktiv und entschlossen vorgehen“. Israels Verteidigungsapparat sei auf jedes Szenario vorbereitet.

Bereits mehr als zwei Dutzend Todesopfer in diesem Jahr

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten ist seit langem angespannt und hatte sich zuletzt nochmals verschärft. Nach einem tödlichen Anschlag zweier Palästinenser auf vier Israelis im Westjordanland vor knapp zwei Wochen kam es dort immer wieder zu massiver Gewalt wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Beim ersten gezielten Luftangriff seit Jahren in dem besetzten Gebiet wurden dann drei Palästinenser mit einer Militärdrohne getötet, nachdem aus ihrem Fahrzeug Schüsse auf einen israelischen Grenzübergang abgegeben worden sein sollen.

Seit Beginn des Jahres kamen mehr als zwei Dutzend Menschen bei Anschlägen ums Leben. Im gleichen Zeitraum wurden etwa sechs Mal so viele Palästinenser bei Konfrontationen, israelischen Militäreinsätzen oder nach eigenen Anschlägen erschossen.

Israel eroberte das Westjordanland und Ost-Jerusalem während des Sechstagekrieges 1967. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat. (dpa)