Henry Kissinger 100. Geburtstag Bewundert und gehasst

Kurz vor seinem 100. Geburtstag mischt er sich noch in die Weltpolitik ein. China und die USA liefen Gefahr, in einen Krieg der Großmächte hineinzustolpern, wenn sie ihr Verhalten nicht ändern, warnt Henry Kissinger in einem achtstündigen Gespräch mit dem britischen Magazin „The Economist“. Die Ausbreitung Künstlicher Intelligenz erhöhe das Risiko.