Deutsche Ärztin aus Gaza entkommen „Die Lage ist katastrophal, es gibt keinen sicheren Ort“

Frau Heldberg, Sie haben für Ärzte ohne Grenzen im abgeriegelten Gazastreifen gearbeitet und konnten ihn vor wenigen Tagen verlassen. Wie ist Ihnen das gelungen?

Tatsächlich kam dreieinhalb Wochen keiner rein oder raus. Dann wurden wir 5 Uhr morgens plötzlich aufgeweckt, weil die Grenze für Doppelstaatler:innen und Nichtregierungsorganisationen geöffnet werden sollte. Dann dauerte es noch 16 Stunden, ehe wir auf der ägyptischen Seite waren. Aber wir haben es schlussendlich geschafft, nach viel Papierkram und langem Warten.

Was war das für ein Gefühl, als sie ägyptischen Boden betreten haben?

Ich war wirklich sehr erleichtert. Zwischendurch, als wir auf der palästinensischen Seite festsaßen, hatte ich ernsthafte Bedenken, dass sie uns wieder zurückschicken und sagen, dass keine Leute mehr herüberkommen. Als wir drüben waren, haben wir uns einfach erleichtert gefühlt, endlich dort heraus zu sein. Aber es gab noch ein anderes großes Problem.

Welches?

Dass wir unsere palästinensischen Freund:innen dort zurücklassen mussten. Das sind Kolleg:innen, die mit uns auf dem Boden geschlafen haben, während die Bomben fielen. Sie haben für uns ihr Leben riskiert, Essen und Wasser organisiert. Dass wir diese Leute ohne Fluchtmöglichkeiten zurücklassen mussten, ist extrem belastend.

Zur Person Maren Heldberg ist deutsche Psychologin und war schon mehrfach für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz, unter anderem im Irak, Syrien und Kongo. Im Gazastreifen arbeitete sie gut sieben Wochen, bis sie ihn verlassen musste. © Privat/Ärzte ohne Grenzen

Ein UN-Vertreter hat Gaza kürzlich eine Hölle auf Erden genannt. Zu Recht?

Ja, auf jeden Fall. Die Lage ist katastrophal. Die Krankenhäuser funktionieren kaum noch, Medikamente sind knapp oder es gibt sie gar nicht mehr. Kolleg:innen berichten, wie sie Operationen auf den Gängen durchführen – ohne ausreichende Betäubung. Es gibt einfach keine Schmerzmittel mehr. Es gibt nur noch salziges Wasser, Infektionskrankheiten breiten sich aus, Treibstoff fehlt. Dadurch funktionieren OP-Säle oder Beatmungsgeräte nicht.

Sie waren schon in vielen Konfliktregionen. Was ist in Gaza anders?

Ich war noch nie in einer Situation, in der zwei Millionen Menschen ein Gebiet nicht verlassen können. Im Gazastreifen gibt es momentan keinen sicheren Ort. Auch im Süden wird bombardiert. Die ganzen zweieinhalb Wochen, die wir im Süden waren, gab es ständig Bombardements. Eine Rakete ist 300 Meter neben uns explodiert.

Wie kann denn Notleidenden unter solchen Kriegsbedingungen geholfen werden?

Unsere Arbeit haben wir aufgrund der anhaltenden Bombardements und fehlenden Hilfslieferungen schon von Anfang an sehr stark einschränken müssen. Den ganzen Medikamentenbestand haben wir bereits am zweiten Tag des Krieges gespendet.

Hilfe ist momentan sehr schwierig. Das größte Krankenhaus Al-Shifa kann eigentlich 700 Patient:innen versorgen, aktuell muss rund 5000 Menschen geholfen werden. Hinzu kommen schätzungsweise 25.000 Flüchtende, die im Gebäude Schutz suchen. Das ist einfach das pure Chaos.

Das Schifa-Krankenhaus in Gaza kann 700 Patienten versorgen, derzeit muss 5000 Menschen geholfen werden. © AFP/Bashar Taleb

Wenn alle Hilfe brauchen, wie wählen Sie da die besonders Bedürftigen aus?

An diesem Punkt sind wir noch gar nicht. Wir brauchen einfach Hilfslieferungen, um die Menschen mit dem Nötigsten versorgen zu können. 28 Tonnen Güter von Ärzte ohne Grenzen warten an der ägyptischen Grenze. Solange die nicht durchkommen, können wir vor Ort kaum etwas machen.

Sie selbst sind Psychologin. Wie helfen Sie Menschen, die alle traumatisiert sind?

Aktuell haben wir wenig Möglichkeiten, zu unterstützen. Psychologische erste Hilfe konzentriert sich darauf, Belastungen zu reduzieren. Wir geben Informationen weiter, hören zu, sind für die Menschen da.

Das reicht fürs Erste?

Das kann schon enorm helfen. Ich habe früher im Irak gearbeitet, dort haben wegen der traumatischen Kriegserfahrungen ältere Kinder plötzlich wieder eingenässt. Für die Eltern war es sehr hilfreich, ihnen zu erklären, dass das ein gängiges Symptom von Trauma und nicht die Schuld von den Kindern ist. Solche Dinge sind jetzt auch im Gazastreifen sehr wichtig.

Würden Sie noch mal in den Gazastreifen zurückgehen?

Ja, sehr gerne. Bei Ärzte ohne Grenzen starten wir jetzt eine Rotation. Wir wurden evakuiert, neue Teams stehen bereit.

Wie geht es für Sie in der nächsten Zeit weiter?

Wir haben in den vergangenen Wochen extrem wenig gegessen, das waren nur 600 oder 700 Kalorien am Tag. Mein ganzer Körper und mein Gehirn haben einfach komplett abgebaut. Ich konnte weder Entscheidungen treffen noch schlafen. Jetzt muss ich erst einmal lernen, wieder zu essen. So etwas habe ich in den ganzen Jahren meiner Arbeit noch nicht erlebt.