Insgesamt 4744 Jahre Haft für 'Ndrangheta gefordert Mega-Mafia-Prozess in Italien steht vor dem Abschluss

In Italiens größtem Mafia-Prozess seit Jahrzehnten sollen an diesem Montag die Urteile gesprochen werden. In der Stadt Lamezia Terme im Süden des Landes müssen sich seit annähernd drei Jahren 322 mutmaßliche Mitglieder oder Helfer der Verbrecherorganisation 'Ndrangheta verantworten.

Die Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafen bis hin zu 30 Jahren Gefängnis. Insgesamt liegt das geforderte Strafmaß bei 4744 Jahren. Die Anklagepunkte reichen von Drogenhandel und Bildung einer mafiösen Vereinigung über Geldwäsche bis hin zu Erpressung und Mordversuch.

Mit dem Prozess will der italienische Staat zeigen, dass er sich mit dem Wirken der verschiedenen Mafia-Organisationen nicht abfinden will.

Die meisten der Angeklagten waren im Dezember 2019 bei koordinierten nächtlichen Razzien in Italien, Deutschland, der Schweiz und Bulgarien festgenommen worden.

Prozess lm Hochsicherheits-Gerichtssaal

Wegen der Dimension des Verfahrens wurde in Lamezia Terme eigens ein Callcenter in einen Hochsicherheitstrakt mit einem riesigen Gerichtssaal umgebaut.

Grundlage für den seit Januar 2021 laufenden Prozess waren Aussagen mehr als 50 verschiedener Kronzeugen, die der 'Ndrangheta abgeschworen haben.

Nach Einschätzung von Experten besteht die Gruppe aus etwa 150 Familien. In den 1980er Jahren standen auf Sizilien schon einmal mehr als 400 Angehörige der Mafia-Organisation Cosa Nostra vor Gericht.

Die 'Ndrangheta, die ihre Heimat in Kalabrien hat, gilt heute als mächtigste Verbrechergruppe Italiens und hat auch den Staatsapparat unterwandert. Sie ist mittlerweile aber in etwa 40 Staaten aktiv, darunter auch in Deutschland.

In Europa ist der Handel mit Kokain nach Einschätzung von Experten weitestgehend in ihrer Hand. Ihr Umsatz weltweit wird auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. (dpa, AFP)