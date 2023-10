Iran-Experte Vaez zu den Terroranschlägen in Israel „Die Hamas lässt sich nicht alles vom Iran bewilligen“

Herr Vaez, das „Wall Street Journal” berichtet, dass der Iran die Terroranschläge der Hamas in Israel mitgeplant und ultimativ grünes Licht gegeben habe. Die US-Regierung sagt dagegen, sie habe keine Belege für eine direkte Beteiligung des Iran. Was stimmt denn nun?

Ehrlich gesagt ist die Quellenlage dieser Geschichte sehr dünn. Aber sie hat die beabsichtigten Auswirkungen: Mitglieder des US-Kongresses verlangen bereits den „regime change” in Teheran oder einen Angriff auf den Iran.

Aber dass der Iran die Hamas unterstützt, ist ja keine Neuigkeit.

Nein, dass Teheran die Hamas finanziell und militärisch unterstützt, ist offensichtlich. Die Mullahs haben den Angriff auf Israel ja auch offen begrüßt. Aber es geht darum, ob sie an der konkreten Planung und Ausführung beteiligt waren. Und daran habe ich große Zweifel. Vor allem, weil diese Aktion so streng und erfolgreich geheim gehalten wurde, dass die israelischen Geheimdienste davon nichts mitbekommen haben.

Ali Vaez arbeitet als Iran-Experte bei dem Thinktank „Crisis Group“ in Washington.

In den vergangenen Jahren haben sie das iranische System und sogar die Revolutionsgarde in einem hohen Maß infiltriert. Daher bezweifle ich, dass die Hamas das nötige Vertrauen gehabt hätte, konkrete Details dieser Operation mit den Iranern zu teilen. So konnten die Israelis im vergangenen Jahr ja sogar einen Kommandeur der Revolutionsgarde vor seinem Haus in Teheran ausschalten. Es gab mehrere Angriffe auf die iranischen Nuklearanlagen und Waffenfabriken in den vergangenen Jahren, die Israel ausgeführt haben soll.

Also ja: Iran hat ein Rachemotiv. Darum brüstet er sich auch damit. Aber ich habe ernsthafte Zweifel daran, dass sie tatsächlich direkt involviert waren. So oder so sollten wir erst einmal abwarten, ob es belastbare Beweise dafür gibt. Die Biden-Regierung hat das verneint.

Die US-Republikaner nutzen diese These aber bereits, um der demokratischen Regierung ihren Gefangenen-Deal mit dem Iran vorzuhalten. Sie argumentieren, dass der Iran die angekündigte Freigabe der eingefrorenen sechs Milliarden Dollar, die er im Austausch gegen amerikanische Geiseln erhalten habe, dafür eingesetzt habe.

Das ist absoluter Unsinn. Hamas-Vertreter sagen bereits, sie hätten mit den Planungen etwa vor einem Jahr begonnen. Die sechs Milliarden wiederum wurden am 18. September in einer Bank in Doha hinterlegt. Jetzt den Eindruck, dass dieses Geld in nur zwei Wochen die Hamas entscheidend aufgerüstet hat, ist wirklich unglaubwürdig und zeigt das Unwissen darüber, wie solche Finanztransaktionen ablaufen.

Ebrahim Raisi, Präsident des Iran (2.v.r), und Javad Owji, Ölminister des Iran, nehmen an der Einweihung des großen Umweltprojekts der Diesel-Hydrotreating-Einheit (DHT) der Isfahan Petrorefinery teil. © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire

Alles, was der Iran mit diesen Geldern kaufen will, müsste vom amerikanischen Finanzministerium genehmigt werden. Und bislang haben sie damit noch nicht einmal das gekauft, was ihnen erlaubt ist, nämlich Essen, Medizin und medizinische Ausrüstung. Aber das Argument ist ein nützliches politisches Instrument, und es wundert mich absolut nicht, dass die Republikaner es benutzen.

Spekuliert wird auch darüber, dass der Iran mit den Hamas-Attacken einen möglichen Deal zwischen Israel und Saudi-Arabien unmöglich machen wollte. Was halten Sie davon?

Auch das ergibt keinen Sinn. Denn bis vor zwei Monaten und auch noch im September dachten alle noch, das sei ein Luftschloss, dass so ein Deal schlicht unmöglich wäre. Noch einmal: Die Hamas sagt ja selbst, sie hätten mit den Planungen vor einem Jahr angefangen. Das passt nicht zu der Theorie.

Machen die Attacken einen Deal weniger wahrscheinlich? Absolut. Aber ich denke, dieser Angriff resultierte vor allem aus der Dynamik des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Daraus, dass die Hamas den Status Quo aufbrechen und die innenpolitischen Unruhen in Israel als Chance für sich ausmachte.

Ebrahim Raisi, Präsident des Iran, bei einer Sitzung mit dem Planungs- und Entwicklungsrat und den Wirtschaftsakteuren der Provinz Chuzestan. © picture alliance/dpa/APA Images/ZUMA Press Wire

Wichtig ist auch zu bedenken, dass der Iran unterschiedliche Beziehungen in der Region pflegt. So agieren der Iran und die Hisbollah zum Beispiel wie zwei Nato-Verbündete. Alles wird abgesprochen, das Vertrauen der beiden zueinander ist vollkommen. Mit der Hamas ist das Verhältnis eher problematisch. Als sich Hamas zu Beginn des Syrien-Kriegs gegen das Assad-Regime positionierte, kam es sogar zu einem Bruch. Man sollte sehr vorsichtig sein mit solchen Theorien. Hamas ist keine Stellvertreter-Armee, die sich alles vom Iran bewilligen lässt und alles mit ihm abstimmt.

Was wollte die Hamas mit den Angriffen erreichen?

Dasselbe, was Al Quaida mit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 erreichen wollte. Solche spektakulären Angriffe zielen häufig darauf, dass der Gegner sich verkalkuliert und in seiner Reaktion fest zubeißt. Al Quaida war extrem erfolgreich daran, die USA für zwei Jahrzehnte in endlose Kriege in der Region zu verwickeln. Und das hat dem Status als Supermacht wirklich geschadet.

Meiner Meinung nach will Hamas, dass Israel einmarschiert und sich dort festbeißt. Das könnte dem zuletzt erlahmten Widerstand wiederbeleben. Wenn die Israelis in Gaza hart zuschlagen und die Zahl der Toten steigt, dann wird sich, so glauben sie, auch die West-Bank erheben. Und dann könnte dies letztlich in einen regionalen Flächenbrand münden.

Für wie wahrscheinlich halten Sie das?

Möglich ist das aus heutiger Sicht. Aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Aber aus israelischer Sicht ist es eine Sache, gegen die Hamas im Gaza-Streifen vorzugehen – und eine ganz andere, in einen Konflikt mit gleich mehreren Fronten einzutreten. Militärisch wäre Israel dazu wohl in der Lage. Aber dies würde einen sehr hohen Preis verlangen. Wenn die Hamas solche Schäden in Israel anrichten kann – was könnte dann erst die Hisbollah tun, oder gar der Iran?

Auch wenn Israel am Ende wohl als Sieger daraus hervorginge, würde dies dem Land wohl auf absehbare Zeit massiv schaden. Es würde unattraktiv für die vielen jungen Israelis aus der Start-up-Community werden, die den Wirtschaftsaufschwung möglich machten. Diese Blase würde platzen und Israel darunter leiden. Aber das könnte genau das Ziel der Hamas sein.

Was werden die USA tun?

Ich glaube, auch Washington hat derzeit kein Interesse, mit Sanktionen oder militärisch gegen den Iran vorzugehen. Die USA und der Iran hatten sich gerade auf Deeskalation verständig, um vor allem die nuklearen Spannungen, aber auch die Gefahr für die US-Streitkräfte in der Region bis zur Wahl im kommenden Jahr unter Kontrolle zu halten.

Für eine Regierung, die wiedergewählt werden will, sehr stark in den Krieg in der Ukraine involviert ist und jetzt auch noch alle Hände voll mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun hat, ist das Letzte, was sie will, eine atomare Krise obendrauf. Daher glaube ich nicht, dass irgendwer gerade diesen Konflikt noch weiter ausdehnen will. Und Israel wird wahrscheinlich priorisieren: Jetzt geht es erstmal gegen die Hamas. Danach wird entschieden, ob man auch gegen die Hamas-Unterstützer vorgeht.