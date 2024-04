Iran macht Drohung wahr Mehr als 100 Drohnen sowie Raketen auf Israel abgefeuert

Nun ist es passiert, der Iran hat seine Drohung wahr gemacht und Israel angegriffen. Zuvor haben israelische Medien unter Berufung auf US-Quellen darüber berichtet. Auch Irans Staatsmedien haben den Vergeltungsschlag bestätigt.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bislang mehr als 100 mit Sprengstoff beladene Drohnen auf Israel abgefeuert. Medienberichte über einen Einsatz von Marschflugkörpern bestätigt die Armee zunächst nicht. Nach Angaben iranischer Staatsmedien hatten die Revolutionsgardenauch ballistische Raketen gestartet. Um welche Raketentypen es sich handelte, ging aus dem Bericht der Nachrichtenagentur Irna in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) nicht hervor.

Die israelische Luftwaffe verfolge die Drohnen. Armee-Sprecher Daniel Hagari wies allerdings darauf hin, dass die Drohnen mehrere Stunden brauchen, um das Land zu erreichen. Sirenen würden erst dann ertönen, wenn die Drohnen in den israelischen Luftraum eindringen, so Hagari. Dem israelischen Sender Channel 12 zufolge dürfte die Welle iranischer Drohnen um 2 Uhr (Ortszeit; 1 Uhr MESZ) Israel erreichen.



Während das Militär daran arbeite, die Drohnen abzufangen, werde es zudem zu GPS-Störungen kommen, sagte Hagari weiter. Britische und US-Kampfflugzeuge haben dem israelischen Sender Channel 12 zufolge einige iranische Drohnen nahe der irakisch-syrischen Grenze abgefangen. Eine Quelle wird nicht genannt. Stellungnahmen der beiden Staaten liegen zunächst nicht vor. Auch das US-Militär soll drei Insidern zufolge iranische Drohnen abgeschossen haben, die in Richtung Israel unterwegs gewesen seien. Die US-Vertreter machen keine Angaben zur Anzahl der Drohnen oder zum Ort der Abschüsse.

Jubelnde Menschen mit iranischen und palästinensischen Flaggen in Teheran nach dem Angriff auf Israel. © AFP/ATTA KENARE

Channel 12 zufolge haben die USA den Abschuss als erste erkannt und Israel daraufhin sofort informiert. Ein ehemaliger General der israelischen Luftwaffe sagte dem Sender, jede Drohne sei mit 20 Kilogramm Sprengstoff bestückt. Neben Drohnen soll der Iran dem Sender zufolge auch Marschflugkörper auf Israel abgefeuert haben. Deren Flugzeit sei kürzer als die der Drohnen.

Auch die USA bestätigten den iranischen Angriff. US-Präsident Joe Biden werde fortlaufend über die Lage informiert und werde sich am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit seinem Sicherheitsteam im Weißen Haus zu Beratungen treffen, teilte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats mit. Der Angriff werde sich „wahrscheinlich über mehrere Stunden hinziehen“.

Auch die Hisbollah will Raketen abgefeuert haben

Neben dem Iran haben nach Angaben einer Sicherheitsfirma auch die Huthi-Rebellen im Jemen Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Die auf maritime Sicherheit spezialisierte Firma Ambrey teilte am Samstagabend mit, die Drohnen seien „in Abstimmung mit dem Iran“ gestartet worden. Mögliche Ziele seien israelische Häfen, erklärte das Unternehmen und warnte vor „Kollateralschäden“ für die Schifffahrt.

Zeitgleich mit dem iranischen Luftangriff auf Israel hat die Hisbollah-Miliz im Libanon Raketen auf die israelisch besetzten Golanhöhen abgefeuert. Die mit dem Iran verbündete Miliz teilte in der Nacht zum Sonntag mit, sie habe einen israelischen Armee-Stützpunkt auf den Golanhöhen mit „Dutzenden Raketen von Typ Katjuscha“ angegriffen.

Derweil wurde an verschiedenen Orten in Israel Raketenalarm gegeben. Nach Angaben der Armee heulten die Warnsirenen unter anderem im Süden Israels, am Toten Meer, im Großraum Jerusalem sowie im Norden des Landes. Laut der Nachrichtenagentur AFP gab es auch Explosionen. Wie AFP-Reporter berichteten, waren über Jerusalem gegen 01.45 Uhr (Ortszeit, 00.45 Uhr MESZ) mindestens fünf Explosionen zu hören. Ein anderer AFP-Journalist hörte auch Explosionen in Jericho im israelisch besetzten Westjordanland.

Biden setzt Krisentreffen an

Für das Krisentreffen verkürzte Biden seinen Aufenthalt in Rehoboth Beach im US-Bundesstaat Delaware, wo er eigentlich das Wochenende verbringen wollte - und flog früher als geplant nach Washington zurück. Den Angaben zufolge wollten auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, US-Außenminister Antony Blinken, US-Generalstabschef Charles Brown und CIA-Direktor William Burns an den Beratungen teilnehmen.

Biden hatte Israel die volle Unterstützung der USA zugesichert. Am Samstag erneuerte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin diese Zusicherung.

Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel. © dpa/Ohad Zwigenberg

Israel hatte dem Iran für den Fall einer weiteren Eskalation der Lage zuvor mit „Konsequenzen“ gedroht. Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Abend zudem in einer Fernsehansprache gesagt, Israel sei auf einen „direkten Angriff aus dem Iran“ vorbereitet.

„Unsere Verteidigungssysteme sind einsatzbereit, wir sind auf jedes Szenario vorbereitet, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff“, sagte Netanjahu und fügte hinzu, dass Israel die Unterstützung der USA und „vieler“ anderer Länder habe.

Deutscher Botschafter in Israel: Direktangriff wie noch nie

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat indessen alle Deutschen vor Ort aufgefordert, sich an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten. „Ein Direktangriff wie noch nie: Iranische Drohnen im Anflug auf Israel und es kann noch mehr kommen“, schrieb er am Samstagabend auf X (vormals Twitter). „Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen.“

Angesichts des iranischen Angriffs sind die Einwohner der besetzten Golanhöhen in der Nacht zum Sonntag dazu aufgefordert worden, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Das israelische Fernsehen berichtete, auch die Einwohner von Eilat, Dimona und Nevatim in der Negev-Wüste hätten ähnliche Anweisungen erhalten. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf israelische Repräsentanten, man erwarte, dass die Golanhöhen und eine israelische Luftwaffenbasis in der Negev-Wüste Ziele der iranischen Angriffe werden könnten. Dutzende israelischer Kampfjets seien in der Luft, um Flugkörper aus dem Iran abzufangen.

Ajatollah Ali Chamenei spricht von Vergeltung

Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei hat mittlerweile in den sozialen Medien seine Drohungen gegen den jüdischen Staat erneut bekräftigt. „Das boshafte Regime wird bestraft werden“, hieß es auf dem offiziellen Account des Religionsführers auf der Plattform X, ehemals Twitter am Samstagabend. Das Zitat stammt aus einer Rede vom vergangenen Mittwoch. Der Angriff sei eine Reaktion „auf die zahlreichen Verbrechen“ Israels und den Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Der Iran stellte den Angriff als angemessene Reaktion für die Attacke auf seine Botschaft in Syrien dar und warnte Israel vor einem erneuten Gegenschlag. „Die Angelegenheit kann als abgeschlossen betrachtet werden. Sollte das israelische Regime jedoch einen weiteren Fehler begehen, wird die Reaktion Irans deutlich härter ausfallen“, teilte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Samstag (Ortszeit) in New York auf der Plattform X mit. Die USA wiederum müssten sich aus dem Konflikt heraushalten, wurde in der Botschaft betont.

Am 1. April waren bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Irans Staatsspitze kündigte daraufhin wiederholt Vergeltung an (Mit AFP/dpa/Reuters)