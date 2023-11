Weitere Details bekannt Insgesamt 25 Hamas-Geiseln freigelassen

Insgesamt 25 Geiseln der Hamas sind am Freitagnachmittag freigelassen worden. Zusätzlich zu den angekündigten 13 Geiseln, die Teil des Austauschs von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen sind, wurden zwölf thailändische Staatsbürger freigelassen.

Zunächst meldete die thailändische Regierung, dass nach ägyptischer Vermittlung zwölf ihrer Staatsbürger den Gazastreifen verlassen dürfen. Dann bestätigten sowohl die israelische Regierung als auch die Hamas, dass auch die erwarteten zwölf Geiseln unter Obhut des Roten Kreuzes auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen sind.

Zuvor waren nach Beginn der mindestens viertägigen Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas am Freitagmorgen weitere Details zur Freilassung der zunächst erwarteten 13 Geiseln bekannt geworden.

Die Geiseln in der Gewalt der Hamas sollen nach ihrer vereinbarten Freilassung am Freitagnachmittag in geschützten Räumen in Israel untergebracht werden. Die 13 Frauen und Kinder sollten dort die notwendige medizinische Behandlung und Unterstützung erhalten, teilte die israelische Armee am Freitag mit.

Nach dem ersten Empfang und der medizinischen Behandlung sollten sie in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie ihre Familien treffen könnten. Die Freigelassenen sollen mit Hubschraubern in verschiedene Kliniken gebracht werden. Das Militär rief die Öffentlichkeit und die Medien zu Geduld und Sensibilität auf. „Wir bitten alle darum, die Privatsphäre der freigelassenen Geiseln und ihrer Familien zu respektieren.“

Kinder werden von Traumaexperten erwartet

Aus ägyptischen Sicherheitskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass israelische Sicherheitskräfte, begleitet vom Roten Kreuz, vom Roten Halbmond und Vertretern Ägyptens, am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen eingesetzt werden, um die aus dem Küstenstreifen freigelassenen Geiseln in Empfang zu nehmen. Von dort sollen sie den Angaben zufolge zum Flughafen al-Arisch gebracht und von dort nach Israel geflogen werden.

Psychologen gehen davon aus, dass besonders die Kinder nach sieben Wochen Geiselhaft schwer traumatisiert sein könnten. Sie haben auch am 7. Oktober schlimmste Gewalt miterlebt. Deshalb werden sie von israelischen Traumaexperten und Medizinern erwartet, außerdem von speziell ausgebildeten Soldaten, die für ihre Sicherheit sorgen sollen. Diese sollen auch das Lieblingsessen der Kinder bei sich haben.

Das Militär veröffentlichte Bilder aus einem Hubschrauber mit farbigem Gehörschutz sowie von Spielecken mit buntem Spielzeug zur Aufnahme der Kinder. „Heute ist der Anfang vom Licht am Ende des Tunnels“, hieß es in dem X-Post.

Für jede Hamas-Geisel drei palästinensische Häftlinge

Für die ersten freigelassenen Hamas-Geiseln sollen im Gegenzug für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige.

Vor ihrer geplanten Freilassung waren die 39 palästinensischen Häftlinge auf dem Weg zu einem zentralen Gefängnis in Israel. Es handele sich um 24 Frauen und 15 Minderjährige, berichtete die israelische Nachrichtenseite Ynet. Eine Sprecherin der israelischen Gefängnisbehörde sagte, sie könne lediglich bestätigen, dass Häftlinge aus dem Damun-Gefängnis in Richtung des Ofer-Gefängnisses zwischen Jerusalem und Ramallah unterwegs seien.

Die Häftlinge sollen nahe ihrer Wohnorte im Westjordanland oder Ost-Jerusalem freikommen. Es wird damit gerechnet, dass dies sich bis in den Abend hinziehen könnte.

Erste Hilfslieferungen aus Ägypten eingetroffen

Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Die israelische Armee hatte zuvor die Angriffe im Gazastreifen noch intensiviert und wird ihre Soldaten auch während der Kampfpause im Gazastreifen stationiert lassen.

Nach Augenzeugenberichten sind bereits erste Hilfslieferungen von Ägypten aus in den Gazastreifen gebracht worden. Über den Rafah-Grenzübergang im Süden des Küstenstreifens seien Lastwagen mit humanitären Hilfslieferungen gelangt.

Auch der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News berichtete am Freitagmorgen, dass erste Lieferungen über Rafah in den Gazastreifen unterwegs seien.

Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter für die notleidende Zivilbevölkerung zu verteilen. Insgesamt sollen am Freitag rund 200 Lastwagen mit Hilfsgütern und vier Lastwagen mit Treibstoff in den Gazastreifen gebracht werden – also deutlich mehr als zuletzt pro Tag.

Die Hamas und Israels Regierung hatten sich auf eine maximal zehntägige Feuerpause geeinigt, die für den abgeriegelten Gazastreifen und Israel gelten soll. Teil des Deals ist ein Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge. (dpa, AFP, Tsp)